報酬率≠績效 混為一談當心虧大了

買基金常聽到要挑報酬率高、績效好的，但投資人常將兩者混為一談，以為報酬率差等於績效不好，錯失了撿便宜的好時機。報酬率是投資收益與成本的比率，屬於絕對值；績效可視作同類型基金的報酬表現，屬於相對的概念，區分清楚才不會誤買或誤賣。

簡單來說，基金表現就像考試，報酬率是分數，績效可視為排名。考了 50 分不見得排名很後面，因為全班都不及格；考了 85 分也未必名列前茅，因為全班都考 90 分以上，因此不能以報酬率斷定績效的好壞。

釐清兩者的差異後，就能作為買進策略。假設 A 基金報酬率高、績效也好，表示所處的市場處於上升期，經理人也很會操盤。但因為處於上升期，雖不代表此時買進會不賺錢，但可能買在相對高點。

另一檔 B 基金報酬率不佳，但績效很好，可以考慮買進。因為 A 基金所處的市場正在谷底，但因為經理人很會操盤，所以未來市場反轉時，可預見有相對突出的表現，此時進場有機會撿到便宜。

要注意的是，並非所有績效佳、報酬率不好的基金都值得買進，某些產業跟市場可能需要很長的時間才能脫離谷底，因此要避開產業型或單一國家的類型，從區域型基金下手。

如果手上的基金落後到報酬率差、長期績效也末段班，那就別留戀了，早點停損出場，或汰弱留強吧！

