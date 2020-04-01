新冠病毒來亂 中港布局留意3大主題

新型冠狀病毒疫情持續，油價亦下挫，該如何布局成為近期投資人關注的重點。相較其他區域，中港股市表現較為強韌，不過目前環境仍不明朗，法人提醒，現階段投資必須慎之再慎，同時也點出布局中港股市，有三大投資方向的長期趨勢不變，較具有防疫力，可以留意。

新型冠狀病毒疫情持續，油價亦下挫，但香港和中國股票表現強韌，根據彭博資訊截至 2020 年 3 月 16 日資料顯示，MSCI 明晟中國指數領先 MSCI 明晟世界指數超過 12 個百分點。此外，深證綜合指數是今年全球跌幅較少的指數之一 。

雖然疫情如今擴散至全球，中國股票的獲利增長預測已回落至 8% 。儘管如此，宏利投信建議，投資人仍應繼續發掘可望在未來兩至三年獲利增長穩健的投資機會。針對陸股及港股未來表現，看好消費服務股，看淡旅遊觀光股，同時對於能源產業持保持審慎態度。

宏利投信進一步分析，新型冠狀病毒在全球擴散，目前全球各國已陸續實施出入境限制，而且應會在未來數月持續生效，旅遊相關產業可能會在本年首季和上半年出現更多業績的利空消息，因此對旅遊觀光相關股票要保持審慎，並看好由內需推動的消費服務股。

至於能源產業，宏利投信建議採取防禦性策略，從戰術角度來看，對上游能源業保持審慎，特別是石油公司，並避開石油化工相關商品。至於下游公用事業的部分間接投資，例如當地天然氣配送公司，則要 繼續嚴格挑選。天然氣價格下跌也許會提高消耗量，預期這些公司將成為淨受惠者。

縱使環境不明朗，宏利投信認為，有三項投資主題長期趨勢保持不變，值得留意。一是消費升級：目前市場波動，為增加教育、物業管理和其他「全通路」電子商務公司的持股提供進場良機。例如，由於學校停課，線上教學的滲透率增長創一年多以來的新高。領先的教育機構透過結合線下和線上學習，展現明顯的競爭優勢。這是源於公司規模、即時提升線上內容和優秀的執行能力。即使市場回復常態，這些消費者行為的結構性轉變亦不會逆轉。

物業管理服務是另一個持續展現結構性增長的領域。預計住宅和商業空間的管理物業總建築面積分別增長 10.1% 和 16.0% 。這將帶來對優質物業服務的殷切需求，宏利投信認為，具良好執行實力的頂級物業管理公司可望在中期增加市占率。

二是研究與開發：康健護理業方面，市場討論獲批准進行臨床試驗的新型冠狀病毒相關疫苗，但這類投機性機會屬短暫性質。由於政府需要加快批准疫苗和病毒相關藥物，其他藥物（例如：癌症藥物）的審批將可能延後。

儘管如此，康健護理業的投資理由仍穩固，人口老化和醫療需求存在缺口為該產業帶來支持。投資者應繼續聚焦於生物科技和醫療設備公司，進口替代、利多的政府政策和產業整合，將會令業內的優質企業突圍而出。此外，投資者可把握機會，投資於毋須面對雙重風險，但受惠於生物科技研發項目需求持續增長的外包研究服務供應商（受託研究機構）。

三是科技產業：5G 生態系統將成為中國股市的重大主題，因此繼續看好因推出 5G 服務而受惠的公司。包括上游設備、半導體、下游手機零組件、大數據分析和雲端服務等多個領域，都有相關投資機會；投資人亦可密切關注整個供應鏈的估值水準，伺機轉進在大盤下跌時出現修正的優質股票，例如手機零組件。

宏利投信認為，新型冠狀病毒疫情令投資者前景陰霾密布，導致市場加劇波動，建議投資者應聚焦於能提供穩定持久增長的長期投資主題。