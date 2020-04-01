定期定額有撇步 「這時候」起扣最聰明

受到疫情及油價影響，金融市場劇烈震盪，且前景不明朗，有些投資人採取持續定期定額因應，有些則停扣，等低點再進場。歷史數據顯示，定期定額從最高點開始扣不一定會賠錢，低點進場也未必是最好時機，從股市大跌一段時間後的「半山腰」起扣，最有可能創造微笑曲線。

中租投顧統計顯示，即使剛好從市場最高點才開始扣款，如果持續不停扣，通常都能比單筆投資早賺錢，因為定期定額本質就是攤平成本。

以全球股市指數為例，如果在 2007 年 10 月的高點開始每月定期定額，到 2011 年 4 月就能首次開始賺錢；同時間若用單筆投資，則需等到 2014 年 6 月才開始獲利，整整晚了三年多。

此外，觀察金融海嘯時期的數據，最賺錢的起扣點不一定是在底部，而是在半山腰，也就是股市已大跌一段期間，但還沒有殺到底部。

同樣以全球股市指數為例，第一種方式是從 2009 年 3 月底股市谷底時開始定期定額扣款，之後每個月都會是正報酬。

第二種方式從 2008 年 9 月底雷曼兄弟倒閉、全球股市指數已自高點下跌三成時開始扣款，剛開始的半年都是負報酬，但到 2009 年 4 月就會出現正報酬，從 2009 年 7 月到 2011 年 4 月，定期定額的績效都優於第一種方式。

中租投顧分析，因為猜底難度太高，等多頭確立後往往市場已漲了一大段，所以不必等最低點，在股市半山腰時開始執行，通常受惠在低檔分批布局，累積更多單位，更可以創造出微笑曲線。目前全球股市已經自高點下跌將近三成，即使未來複製金融海嘯的最大跌幅，也已處於在半山腰的位置，現在是開始定期定額是個很好的時機。

根據投信投顧公會資料顯示，截至今年 2 月，國內投信公司定期定額扣款人數總計超過 45 萬人，連續 37 個月維持在 40 萬人以上，凸顯定期定額的投資方式深獲認同。定期定額投資不必去猜測市場底部，透過分批進場，兼顧資金控管並分散進場時間點，長期布局下也能累積一筆財富。

