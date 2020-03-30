1.2兆的危機 高收益債基金警鐘響起

猜猜看，台灣同胞買了多少高收益債券基金？根據投信投顧公會的統計，答案是 1 兆元台幣，大約是鴻海的市值，可以蓋 19 座 101 大樓，最近因新冠肺炎，讓高收益債券市場的危機爆表，這麼多的資金壓寶在此，令投資人坐立難安，食不下嚥！

投資債券，尤其是高收益債，最怕的一件事就是違約！最近的高收益債券違約率已有明顯攀升的跡象，陸續有機構預測，違約率會超過 10%(目前約 6%~7%)，事實上，高收益債的利差也在擴大中，甚至一度超過了 2008 年雷曼兄弟倒閉時的水準。有機構研究指出，2020 年的 4 月、5 月、8 月是還債高峰，屆時違約的風險也將跟著增大。

姐夫不是要嚇大家，也不是危言聳聽，對高收益債的恐懼其來有自。遠的金融風暴不說，2016 年時高收益債券市場也曾出現過一波危機。當時是因為美國頁岩油大量開採，導致油價大跌，也讓高收益債券市場跟著遭殃，油價與高收益債什麼關係，為何會如此？

因為，美國發行高收益債券的企業中，能源產業是大宗，當時，油價的下跌讓不少能源公司撐不住了，只好違約。是不是覺得跟最近的情況很像，因為新冠肺炎疫情，讓全球對於原油的需求急凍，偏偏這時候俄羅斯與產油國家對幹，堅決不減產，油價一年不到時間已腰斬，跌到每桶 30 美元以下。所以，大家的擔心不是沒有道理。

更嚴峻的是，這次影響的不只是能源產業，而幾乎是各行各業。美國是發行高收益債券最大的市場，約有超過 2.3 兆美元的規模，而占發行規模較大的行業分別是非必需消费、通訊、能源，全球經濟急凍下，非必需消費的產業，包括奢侈品、汽車、家電、服飾、媒體旅行社以及飯店等等，不用多說，大家都知道有多慘。每個人都不想當最後一隻老鼠，紛紛拋售相關債券，大家跳樓大拍賣，價格就崩盤，發行機構為了應付贖回，壓力更大，如此惡性循環下去，就怕流動性出問題。

本周聯準會祭出無上限的量化寬鬆政策，有一些人「幻想」高收益債有救了，可以複製聯準會在 2009 年後陸續推出量化寬鬆政策，高收益債券市場迎來大多頭的經驗，姐夫覺得大家想太多，可能沒那麼樂觀，因為此次消息一出，投資等級債相關的指數都應大漲，但高收益券相關指數則是聞訊下挫，因為聯準會買公司債不會隨便買，而且有上限，當然會以評等較好的債券優先。

高收益債四面楚歌的境遇已夠令人沮喪，而投資高收益債基金的台灣同胞，還要面臨另一項危機，就是匯率的損失。如果都換算成台幣報酬率，以美元計價的高收益債券基金近一個月跌幅都超過 15%，但要是以南非幣或是澳幣計價的基金，跌幅都 30% 起跳，尤其是不少投資型保單都連結這種計價幣別的高收益債基金。

說了那麼多，投資人大概只想問：那現在我該怎麼辦？這樣說好了，持有高收益債券基金者，如果屬於手頭資金夠多，一輩子大概都不會動到這筆錢的人，大可繼續擺著，但如果你不是，特別是單筆買進的時機又是在高點者，或是買了像南非幣、澳幣等非主流貨幣計價基金，恐怕要勸你找個時間點跟它分手了。

至於定期定額者，假使你的財務負擔還行，也不急著用錢，可考慮繼續扣款，但上述的非主流貨幣計價者除外，若你是空手者，暫時先觀望再說，等利差高檔鈍化，以及違約率開始止升回跌，就是你買進的時間了，但請記得：買主流貨幣計價基金就好！

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