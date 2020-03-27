買基金外幣計價怎麼挑？兩大關鍵想清楚

同一檔基金常有不同的計價幣別可挑選，包括美元、南非幣、人民幣、歐元等，代表基金淨值由該種幣別計價、配息率也不同，怎麼選才能降低匯率風險？可從方便性、長短期投資兩大重點下手。

通常境外基金、國內同信發行的海外基金，會以外幣計價，例如中國基金會有人民幣及美元級別，買賣也都用外幣，有可能造成匯損。例如，買南非幣計價基金，要先把台幣換成南非幣，假設基金淨值 2 年上升 20%，但這段期間南非幣兌台幣的匯率貶值了 30%，此時贖回基金，就要把南非幣換回台幣，因此不賺反賠，不可小看匯率風險。

到底外幣計價該怎麼選？如果投資人對外匯長期走勢沒有把握，且打算定期定額投資，那麼選擇全球主要計價貨幣的美元最好，並且可以開立美元外幣帳戶，在台幣升值時多買點美元，增加美元帳戶金額，日後就用先買好的便宜美元進出，就可降低買賣的換匯風險。

此外也可以依照方便性，選擇手邊最常用的貨幣，贖回後就能隨時取用，不用再看時機換匯；例如喜愛旅遊、或時常出差往返兩岸三地的投資人，就也可以選擇美元、人民幣等幣別。

而南非幣、澳幣計價的基金，因為擁有高配息率很受台灣投資人歡迎，卻也因匯率波動大，常蒙受匯差之苦。投資人必須有所認知，購買基金要以投資標的為主，計價貨幣為輔，想要二頭賺的難度是很高的，這類高波動性貨幣，不適合作為長期投資標的。