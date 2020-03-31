耶魯學者：美國經濟恐陷入二戰以來最嚴重衰退

摩根士丹利前首席經濟學家、耶魯大學資深研究員 Stephen Roach 認為，在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響之下，美國經濟將陷入自二戰以來最嚴重的衰退。

Roach 表示，這是美國經濟的一次突然停滯，希望可以度過難關，但預計接下來兩季，恐怕會見到自二次大戰以來最大的跌幅。

Roach 認為，疫情終將得到解決，但經濟反彈並不會自然而然發生。他指出，這不是花園品種商業周期，在急劇下滑之後，會出現同樣急劇的反彈。

他說：「我們可以重新開始生產，但在人們仍然害怕和不願意出去社交和消費的情況下，我們真的可以重新開始消費嗎？」

Roach 認為，失業率的急劇上升將加劇消費的下降，復甦有可能非常短暫。

Roach 補充說，對中小型企業造成的損失時間愈長，他們愈困難找到重新建立舊商業模式，以正常商業周期衰退中所能做到的方式，進行重新聘雇的機會。

在 2003 年 SARS 期間，Roach 曾經待在中國，他今年 1 月下旬就已向投資人提出警告，應留意疫情爆發可能帶來的全球經濟衝擊。當時中國約有 4500 名確診病例，造成 105 人死亡。

他表示，即使各國採取中國模式限制疫情，但復甦仍然是非常艱難的一步。