川普：旅行禁令可能擴大、已有百萬人接受檢測

美國總統川普週一 (30 日) 表示，聯邦社交距離指引可能還會進一步加強，對歐洲、中國及其他幾個國家的旅行禁令，也可能會再擴大至其他國家。

川普在白宮的記者會上說，已有超過 100 萬美國人接受了 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 病毒檢測，他稱這是一個里程碑。

白宮政府建議大多數人繼續待在家裡，並避免 10 人以上的聚會、避免在餐館或酒吧用餐，造成疫情惡化，並繼續執行至 4 月 30 日。

川普週一表示，旅行禁令也將加強，清單上現有的國家將保留，可能會增加更多。

白宮先前已經採取行動，禁止來自中國、伊朗、英國、愛爾蘭和申根地區 26 個歐洲國家的非美國公民入境，同時也和鄰國加拿大及墨西哥政府達成協議，大幅減少跨境旅行。

川普也將這次行動比喻為戰爭，強調每個人都能發揮作用，這是共同的愛國義務，接下來 30 天的行動非常重要。

白宮特別工作組應對協調員 Deborah Birx 表示，美國所有州都面臨相同的風險水準，這是為什麼需要一個聯邦準則。傳染病專家 Anthony Fauci 指出，他預計秋天還會爆發疫情，但他表示，美國將為應對做出更好的準備。

川普表示，他的政府將考慮前食品和藥物委員會專員 Scott Gottlieb 的建議，即所有美國人在公共場合露面時均應戴口罩，以阻止病毒傳播。他補充說，美國已經開始從海外購買個人防護設備。

川普稱讚福特汽車公司和通用電氣的醫療部門，他們宣布將在 100 天內生產 5 萬台呼吸機。他還指出，通用汽車公司和其他美國公司也將製造通風機。