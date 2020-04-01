川普打算再度花錢！推2兆美元基礎建設法案

為了對抗武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，美國國會上週迅速通過「第三階段」的 2 兆美元刺激法案，美國總統川普週二 (31 日) 趁勝追擊，有意推動 2 兆美元基礎建設法案，提振美國經濟。

川普上週火速簽署一項史無前例的大規模 2 兆美元的刺激法案，以緩解疫情對美國經濟造成的損失，四天過後，川普再度呼籲，美國再花 2 兆美元來實施大規模的基礎建設法案。

(圖片：翻攝川普推特)

川普週二推文表示：「在危機期間美國利率為 0 的情況下，現在是實施我們期待數十年的基礎建設法案的時候！第四階段的振興規模應該是非常龐大且大膽的 2 兆美元，並且僅專注於 (創造) 就業和重建美國曾經偉大的基礎建設！」

川普長期以來一直在推動改造美國道路、橋樑和機場的提案，眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 也在呼籲滿足醫院和醫療需求的馬歇爾計劃 (The Marshall Plan)，以減輕疫情的影響，但美國國會是否願意再度通過另一項龐大的支出措施，仍有待觀察。

市場人士認為：「在金融海嘯時期，錢看似萬能的，立刻印鈔紓困會很快見效，但只是這次錢買不回時間，開發疫苗是問題，時間是死的，用錢是無法馬上砸死病毒，無法馬上改善因疫情造成的長期經濟影響。」