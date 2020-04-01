南韓3月出口年減0.2% 疫情打擊下經濟欲振乏力

官方數據顯示，在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情打擊下，南韓 3 月份出口較去年同期減少 0.2%，為 469.1 億美元，遠不及市場預期的成長 1.2%。

據南韓產業通商資源部週三 (1 日) 公佈數據，南韓 3 月出口年減 0.2% 之外，進口年減 0.3%，為 418.7 億美元。貿易收支為 50.4 億美元，連續 98 個月實現順差。

但若以工作日日均出口來看，3 月日均出口年減 6.4%，較總量下滑幅度更為嚴重，但少於 2 月的 11.9%。

半導體是南韓出口的重要產品，占每月出口量近 19%，雖然由於需求增加，導致出口量成長 27%，但依價格計算，仍然年減 2.7%。

產業部官員指出，隨著愈來愈多的人在家工作，對 SSD(固態硬碟) 需求大幅成長，也使出口數據沒有太難看。

去年受到美中貿易戰波及，南韓出口歷經 1 年多的不振，並在 2019 年 10 月創下低點，直到今年才見到 15 個月來的首次反彈，但 3 月受疫情影響，又出現下挫。

南韓出口數據 (圖表取自 investing.com)

官員指出，以出口量來看，3 月其實增加 13.1%，為近 17 個月以來的最高水準，且連續兩個月保持增加趨勢。但出口單價大幅下挫 11.7%，造成相反的結果。

由於全球石油價格大幅下跌，3 月石化產品的出口年減 9%，也打擊整體據。

另一方面，行動設備的出口增長了 13.3%，這是因為更多的人不願出門，而選擇通過此類設備購買商品或享受娛樂內容。