〈財報〉SK海力士純益現赤字 受武漢肺炎影響將砍資本支出

全球第 2 大的記憶體大廠 SK 海力士 (SK hynix)(000660-KR) 週五 (31 日) 公布去年第 4 季及全年財報，其中第 4 季純益從 3.4 兆韓元轉為虧損 1180 億韓元，主因於記憶體晶片持續低迷所帶來的壓力。

SK 海力士最新財報內，其中第 4 季營業利益年減 95% 至 2360 億韓元，遠低於市場預期的 4330 億韓元，創下了 7 年來的最低利潤；第 4 季整體營收則年減 30% 報 6.927 兆韓元。。

作為蘋果和華為記憶體的供應商 SK 海力士表示，2019 年第 4 季淨利潤從 3.4 兆韓元轉為虧損 1180 億韓元，其中營業利潤下降了 95%，至 2360 億韓元。

SK 海力士發布的數字低於市場預期，其中營業利益遠低於平均預期的 4330 億韓元，創下了 7 年來的最低，股價今開盤後疲軟，並跌破開盤價，股價下挫 0.53% 以 93500 韓元作收。

(圖表取自 Google)

財報關鍵數據：

第 4 季營業利益為 2360 億 韓元，年減 95%；

第 4 季純益為 -1180 億韓元，出現赤字；

第 4 季營收為 6.927 兆韓元，年減 30%：

2019 年營業利益為 2.713 兆韓元，年減 87%。

2019 年純益為 2.016 兆韓元，年減 87%；

2019 年營收為 26.991 兆韓元，年減 33%；

2019 年資本支出為 12.7 兆 韓元，年減 25%。

公司看法與分析師展望：

SK 海力士表示，DRAM 位出貨量季增 8%，平均售價下降 7%；NAND 閃存位出貨量季增 10%，平均售價保持穩定。

DRAM 方面，SK 海力士將增加 1Ynm 產品 (如 LPDDR5) 的比例，並專注於有望增長的市場，此外，預計將在 2020 年開始批量生產 1Znm 產品。

而 NAND 快取記憶體方面，SK 海力士則將提高 96 層 NAND 和 SSD 銷量的比例，並將於今年開始批量生產 128 層 NAND。

儘管 SK 海力士認為近期需求量會有所改善，但由於復雜性和不確定性仍然比過去要高得多，因此公司將採取更為審慎的生產和投資策略，此外再加上擔憂近期武漢新型環狀病毒可能影響中國供需，預計今年將大幅削減投資，而確切金額目前未表示。

而針對近期病毒是否影響企業生產部分，SK 海力士表示目前病毒並不影響蘇州無錫工廠的生產狀況。

南韓 HI Investment & Securities 證券分析師 Song Myung-sup 表示，據三星和 SK 海力士的保守展望來看，整體記憶體供給將不會顯著增長，這將有助於改善供需平衡。