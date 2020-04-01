伊朗總統：美國錯過了解除伊朗制裁的好機會

外電報導，伊朗總統羅哈尼 (Hassan Rouhani) 在週三 (1 日) 表示，美國錯過了在疫情爆發期間，解除伊朗制裁的歷史性機會。不過，制裁並沒有妨礙伊朗當局與疫情對抗的努力。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球持續蔓延，中東也是是重災區之一。伊朗地區確診病例增至 44605 例，2898 人死亡，是中東疫情最嚴重的國家。

羅哈尼在內閣會議上表示：「這是美國人道歉，並取消對伊朗的不公正的制裁的絕佳機會。」即使如此，羅哈尼也指出：「制裁未能阻礙我們為對抗武漢肺炎疫情爆發所做的努力。」

自 2018 年美國總統川普 (Donald Trump) 將美國退出 2015 年核協議並重新實施制裁以來，美伊兩國之間的摩擦與衝突持續增加。

不過，美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 曾在週二 (31 日) 表示，美國當局可能考慮放寬對伊朗和其他國家的制裁，以幫助全球對抗肺炎疫情，但並未給出具體計劃。

歐洲方面，德國外交部在周三表示，歐洲國家已經透過「支援貿易通匯工具」(INSTEX) 向伊朗運送醫療物資，者也是首筆歐洲為規避美國對伊朗制裁而設立的機制所完成的交易。「法國、德國和英國已完成 INSTEX 首筆交易，醫療物資從歐洲出口到伊朗，物資已經送達。」德國外交部表示。

最初在 2019 年 1 月份，英國、法國和德國啟動了貿易機制 Instex，旨在維繫與伊朗之間的商業貿易，並說服伊朗當局遵守 2015 年伊核協議。