防疫帶動線上金融需求暴增 北富銀LINE服務增3倍 遠銀離櫃率再飆高

肺炎疫情持續延燒，為了防疫宅在家，透過線上金融服務大舉攀升，富邦金 (2881-TW) 旗下北富銀 LINE 官方帳號可進行多項金融服務，疫情期間，使用量大增 3 倍；遠東銀 (2845-TW) 離櫃率再創新高 91.6%，非常時期，宅經濟爆發，宅在家使用數位金融工具做交易大受歡迎。

根據台北富邦銀行大數據統計，北富銀 LINE 官方帳號自 3/2 至 3/22，線上開戶、換匯、帳戶餘額查詢、匯率到價通知等金融服務人氣破表，使用量比防疫前增加超過 3 倍。

北富銀指出，防疫期間有使用網路銀行、行動銀行等數位通路交易的客戶大幅增加，年成長近 30%，而數位通路的月交易量也增加了近 200 萬筆；另外，從今年北富銀信用卡全球消費趨勢來看，自 1 月下旬各國陸續爆發疫情至 3 月中，網路購物的刷卡金額持續攀升，短短不到 2 個月，成長幅度高達 65%，顯見市場的「宅」需求擴增。

北富銀數位存款帳戶開戶方式很簡單，憑自然人憑證或其他銀行存款帳戶進行身分認證，即可線上申請，若已為北富銀客戶，則用網行銀帳號密碼 (存戶) 進行身分認證，最快當日即可開通使用。

北富銀資深副總陳弘儒表示，近日疫情撼動全球的金融市場，多國央行降息，投資人面臨荷包縮水的挑戰，北富銀深知客戶需求，透過「富邦幫你付 (富)」活動，除了客戶新開立數位存款帳戶繳付口罩預購費回饋 100% 外，利用網銀、行銀承作美元定存享 1 個月定存年息 1.68%、3 個月定存年息 1.88% 優惠，且兌換美元還可享即期匯率優惠 3 分。

而遠東銀行部分，針對數位客群進行大數據分析，遠銀 APP 使用率成長 40%，Bankee APP 使用率則提升 7 倍，遠銀離櫃率自 2017 年 1 月起從 84.3% 一路衝上 91.6%，每 100 筆交易僅有 8 人透過臨櫃完成。

其中，使用頻率最高的金融服務類型，包含：轉帳 (含 app 轉帳、QR CODE、包紅包禮金)、基金交易、外幣換匯等，因具 24 小時不受時空限制，解決了平日忙碌、不受營業時間限制、無現金化安全便捷避免接觸傳染等痛點。

數據顯示，遠銀客戶偏愛行動化服務，每月使用頻率與平均登入次數逐年活躍，現今遠銀 APP 登入數高於網銀登入數 3.4 倍。女性客戶達 55%，多於男性 45%；以年齡分布來看，六成為 20-39 歲的 XY 世代、50 歲以上客戶亦占 15%，70 以上的樂齡族也不在少數，可見遠銀 APP 金融服務不僅與青壯族群建立了高互動的直接關係，樂齡客群對遠銀 APP 所提供的金融服務接受度亦相當高。

另外，遠銀也發現，從數位金融交易時間來看，日間高峰期為 10:00-14:00，顯示即使在銀行營業時間客戶也不想跑銀行，更有趣的是，半夜 22:00-06:00 交易筆數占了二成五，顯示「滑金融」確實帶給客戶「bank in your hand, anytime, anywhere」的良好體驗。

遠東商銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，遠銀發現樂齡族也投入數位金融服務、午夜時段活躍度大幅成長，加上疫情的推波助瀾，離櫃率持續攀高峰，抗疫期間，民眾開始思考並調整了金融交易模式，疫情衝擊檢驗銀行的數位力，也驗證銀行流暢數位化服務，是數位金融成長的重要關鍵。