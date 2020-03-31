ECB上週購債近400億歐元 創2015年啟動QE以來最大規模

為緩解受疫情大流行影響的金融市場，上週歐洲央行 (ECB) 宣布取消量化寬鬆 (QE) 上限，單週購債量因此大幅增加約 400 億歐元 (約 440 億美元)，為 2015 年啟動 QE 以來的最大規模。

根據現有 QE 計劃，ECB 在主權債、公司債、擔保債券和資產擔保證券的購買量增加了 240 億歐元，此外，ECB 稱其上週四、五於流行病緊急收購計畫 (PEPP) 花費 156 億歐元，其中包含 15 億歐元的商業票據，不過因尚未達到結算日期，目前這些購買量並未計入官方紀錄。

市場分析，ECB 的介入有助於壓低德國政府債等較安全公債與義大利公債之間的利差，化解投資人對於高度經濟風險的擔憂。

歐洲央行的行動幫助削減 10 年期德、義公債間的高利差 (圖：Bloomberg)

削減利差讓人聯想到 2009 年後的歐洲主權債務危機，當時人們普遍對政府如何應對經濟衰退所採取的措施感到擔憂，而 ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 本月稍早稱削減利差並非央行工作，無意間加劇市場擔憂情緒。

Robeco 策略師 Martin van Vliet 表示：「最重要的是，他們 (ECB) 必須介入並大量購買，才能將利差控制在較低水平。」

受到疫情嚴重侵襲，歐元區正面臨史上最嚴重的衰退期，ECB 計劃今年向歐元區經濟注入逾 1 兆歐元。除了 3 月初加碼購買總額 1200 億歐元的債券外，ECB 緊接著宣布推出價值 7500 億歐元的「流行病緊急收購計劃」(PEPP)，瞄準公部門和民間部門的證券及商業票據，預計實施至今年底。

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