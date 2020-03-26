SIA 與美國土安全部合作 確保製造不受防疫限制擾亂

武漢肺炎疫情持續延燒，各國為遏止疫情擴散的限制措施造成部分產業營運中斷，位確保產業的持續運作，半導體產業協會 (SIA) 宣布已和美國國土安全部 (DHS) 展開合作，建議半導體業應被標誌為關鍵產業，即便地方政府下令封鎖，半導體業也應持續營運。

SIA 主席兼執行長 John Neuffer 表示：「針對全球武漢肺炎 (Covid-19) 疫情的大流行，半導體業致力於確保員工的健康和安全以及研究、設計和製造業務的連續性。這在我們與疫情的鬥爭中至關重要，因為半導體業是支撐全球經濟、關鍵基礎設施和國家安全的重要關鍵，也是對抗這場全球健康危機的眾多突破性技術背後的核心。」

Neuffer 說道：「然而，隨著疫情持續蔓延，美國和全球各地的政府當局開始實行業務關閉、就地庇護令以及其他限制措施以遏止疫情。當官員在考慮這些重要的公共衛生措施時，重要的是，一些不可或缺的的業務和基礎設施，包括半導體業，必須持續運營。」

SIA 也表示正在與 DHS 合作，進一步完善指導方針，以向州和地方政府明確半導體業在保持美國基礎設施正常運轉和經濟發展中所的關鍵作用。「由於半導體供應鏈高度全球化，一個地區的運營限制造成的半導體短缺無法輕易通過其他地區的生產來彌補。出於這些原因，我們呼籲全球所有各級政府將半導體產業及其供應鏈定義為不可或缺的，應優先考慮國內半導體企業及其供應商的持續運營。」