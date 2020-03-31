疫情打擊南韓經濟 估半導體首季獲利大減近67%

由於 COVID-19 (俗稱武漢肺炎) 疫情傳播，南韓企業獲利已經無可避免遭受重擊，在所有產業中，預計半導體行業所受影響最大，第 1 季營業利潤預計減少約 66.5%。

金融資訊公司 Fn Guide 依據 3 家證券商資料，對 88 家 KOSPI 上市公司第一季營業利潤進行估算，累計為 16.45 兆韓元，較 3 個月前所預測的 20.88 兆韓元相比，下降了 21%，也比 1 個月前所預測的 18.5 兆韓元，要減少 11.9%。

按行業劃分，預測值降幅最大的是半導體行業，達 66.5%，其次是媒體行業的 46.3%、化學行業 43.9%、金屬和礦物業 42.8%、與酒店和休閒業的 34.2%。

整體營業利潤的減少，主因還在於大公司受害嚴重所拖累。以三星來說，雖然公司預期第一季營業利潤將年增 2.4% 至 6.38 兆韓元，但各證券公司的預測遠低於此，Hana Financial Investment、KB Securities 及 DB Financial Investment 的預測，分別只有 5.68 兆韓元、5.80 兆韓元及 5.84 兆韓元。

其他大型企業，SK 海力士第一季營業利潤預計年減 66.5% 至 4,575 億韓元，電池製造商三星 SDI 和 LG Chem 的營業利潤也有望大幅下降，年減幅度分別為 51.1% 及 41.4%。

由於 COVID-19 危機導致旅行需求下降，Hotel Shilla 的營業利潤預計將下降 43.9%，至 459 億韓元。

然而，更大的問題在於，災情並非只到第 1 季就結束，未來還可能更慘。

Meritz Securities 研究部主管 Lee Kyung-soo 表示，在美國和歐洲，新確診的 COVID-19 病例數量正在上升，而南韓的經濟結構高度依賴出口，可預期企業的業務表現，將在第 2 季進一步惡化。