雙北聯合防疫達十項共識 資源共享、捷運超溫機制

雙北合作交流平台市長層級會議今 (26) 日在北市府登場，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜共同宣布，兩市將以「資源共享」為原則，超前部署、並肩抗疫，雙北達成十項共識，包括集中檢疫場所共享、捷運超溫機制及民生物資調配等議題。

柯文哲指出，全球疫情升溫，台灣也無法避免，雙北市民生活互動綿密、交流頻繁，已是命運共同體，更應該攜手禦疫，因此，共同戰略目標為「雙北合作、資源共享、政策一致」，並盤點出十項重要議題進行交流。

除共享各項防疫標準作業程序資訊外，在交通方面，台北捷運、新北環狀線及淡海輕軌，針對超溫乘客已訂定一致性後送原則及超溫處理方式，雙北捷運場站採取一致做法。

同時推動防疫專車支援系統，雙北車輛相互調配，增加服務量能及派車效率；因應防疫旅館需求量快速擴增，兩市也將合作強化旅館作業程序。

針對民眾最關心的民生物資供應問題，新北市政府表示，將建立北台區域聯防，協調鄰近縣市支援，讓雙北市轄內肉品、家禽、果菜市場人員安全及貨物運銷正常，供應不斷鏈。

在校園防疫方面，鑒於雙北市學生時有跨區就學、補習等情形，教育單位將強化橫向聯繫，針對確診案例或需居家隔離者，及時互通相關資訊並啟動應變機制外，也共同爭取中央同意雙北疫調資訊交換，以利及早因應。