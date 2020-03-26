受惠防疫限令 臉書Portal TV視訊聊天設備賣翻天

臉書 (FB-US) 去年 11 月推出視訊聊天系統 Portal TV 時，遭到市場迅速否定，由於臉書劍橋事件的影響，批評者以隱私為由，聲稱不考慮將臉書的攝影機和麥克風擺在家裡。

但現在消費者似乎不在意這點了，由於防疫考量而外出受限，大眾尋求與家人朋友保持聯繫的方式，Portal TV 在臉書網站和百思買 (BBY-US) 等實體零售商通通售罄。

Portal TV 雖然名字中帶有 TV 字樣，但這其實是一款帶有鏡頭的 j 外接裝置，功能與 Apple TV 類似，但更注重社群元素。

透過 HDMI 連接埠將 Portal TV 與電視連接，就可用 WhatsApp 和 Messenger 進行視訊聊天，且其鏡頭能隨用戶走動而平移和縮放，這功能在長輩與好動的孫兒視訊時相當派得上用場。

3D 面具功能 (圖片：臉書)

臉書發言人表示，「因應防疫需求，大眾採疏離社交且改為居家辦公，所以大眾對 Portal 的興趣增加，銷量與使用率也都上升。」

「然而，與同業相同的是，武漢肺炎也衝擊到我們的硬體生產，一些 Portal 型號在某些地區和通路渠道出現間歇性缺貨，我們密切關注此情形，也會持續盡速供貨。」

百思買網站目前缺貨，但根據網站說明，4/10 起將供貨。