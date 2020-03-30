整合潮來臨？傳美航空業考慮整合服務、合併乘客 以降低虧損

據《CNBC》引述消息人士表示，美國航空公司高層將與美國運輸部舉行會議，討論圍繞 500 億美元紓困方案的潛在調整，包括在飛行航線上的整合作法。

根據救助條款，航空公司不得讓員工休假 6 個月，而必須維持對當前服務城市的服務。

航空公司高層表示，當每架飛機上只有幾名乘客時，讓每家公司都繼續原本的營運，意義可能不大，重點是維持城市間的服務不中斷，可以將多家公司的乘客都整合在一架飛機上。

多家公司高層表示，這一想法尚未向美國運輸部正式提出。據當前多家公司的想法，各航空公司還是可以各自售票，但承運的航空公司將同意，將所有乘客放在一架飛機上。

但這種整合做法實際上難度很高，不僅需要川普政府批准，各航空公司還要就各種複雜議題進行談判，包括實施的日程安排及費用分攤等。

目前各航空公司的乘客均急劇下降，上週六美國運輸安全管理局 (Transportation Security Administration) 測得約 18 萬人次機場旅客，與去年同期的 217 萬人次，下降超過 91%。

American Airlines、United Airlines、Delta 及 Frontier Airlines 均在爭取補助，並承諾在努力維持盡可能多的服務同時，他們不會裁員。

American Airlines 執行長 Doug Parker 在上週發給員工的視訊中說，公司需要按照要求繼續飛行，並為需要旅行的人提供服務。但他表示，這仍然是非常困難的時期，需要業界相互支持，才不浪費政府的每一分錢。