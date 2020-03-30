華爾街高層首例 傑富瑞集團CFO感染武漢肺炎病逝

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球持續延燒，美國紐約成了疫情重災區，如今傳出首例華爾街高層因感染武漢肺炎死亡的消息。報導指出，華爾街知名投行傑富瑞集團 (Jefferies) 在 29 日宣佈，長期擔任該集團財務長 (CFO) 的 Peg Broadbent 因感染武漢肺炎並因併發症而離世，享年 56 歲。

報導指出，Broadbent 自 2007 年 11 月以來便開始擔任傑富瑞集團的財務長，先前曾在大摩工作了 16 年。聲明中指出，Broadbent 去世後留下妻子 Hayley 及五個孩子。該公司任命富瑞金融集團財務總監 Teri Gendron 為臨時財務長兼會計長。

傑富瑞執行長 Rich Handler 和總裁 Brian Friedman 表達了慰問，並表示：「我們為我們的朋友和同事 Peg Broadbent 因武漢肺炎併發症逝世而傷心欲絕。我們很想念他，這個遺憾也提醒了人們生命的脆弱性。」

該公司在上週宣布其第一季度業績的一份聲明中說，大多數傑富瑞員工都在家工作。 傑富瑞一直致力於投資銀行業務，專注於重組和營救融資，以尋求幫助受致命病毒影響的客戶。

紐約市目前是美國疫情的中心，紐約州州長 Andrew Cuomo 表示，截至上週日，該州共 965 人死亡，單日死亡 237 人。

日前，全球四大會計師行之一的 KPMG 主席 Bill Michael 也確診感染武漢肺炎，目前正入院接受治療。KPMG 發言人表示，Michael 的疫病驗測呈陽性，目前正在醫院接受治療。KPMG 副主席 Melanie Richards 及 COO Tim Jones 將會暫時代管。