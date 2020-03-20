疫情未見和緩 投資先以兩大族群為主 落底指標看航空觀光股臉色

武漢肺炎疫情嚴峻，全球股市出現拋售行為，儘管這兩天國際股市與台股，皆因政府救市措施強彈，但疫情未見和緩趨勢，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託商業銀行建議，在疫情出現可控制契機前，先以防禦性類股、高息低波動股等兩大族群為主，至於落底訊號，可多觀察航空與飯店股表現，待成長預期開始回升後，再轉換至循環成長型類股操作。

根據疫情發展、過去流行病對經濟及市場影響與全球股市的投資洞察，中國信託銀行發現，隨著疫情爆發，中國大陸景氣下滑與旅遊、貿易、供應鏈等途徑所產生的負面外溢效應，預期將對今 (2020) 年第二季產生最大衝擊，甚至影響會蔓延到第三季。

中國信託銀行表示，肺炎疫情爆發初期，與人潮流動關聯度最高的亞洲航空與飯店類股即受到嚴重影響，當時美股尚在持續攀升，相關航空觀光族群股價早已率先下修 10% 至 15%，可說是第一波疫情受害股。

從 2003 年 SARS 的經驗也發現，當時全球航空與飯店股，在中國大陸疫情出現高峰後沒多久就率先落底，與影響甚劇的香港股市相比，約提早一個月落底。未來要判斷股市何時觸底，或許可進一步觀察航空與飯店股表現。

自今年 3 月以來，歐美確診特殊傳染性肺炎人數大幅攀升，全球股市出現加速趕底的現象。中國信託銀行表示，多數指數已回到 2016 年強力支撐帶，全球股市短線再出現大跌的機率已較一週前更低；其次，部分市場已實行或正在考慮禁止放空政策；第三，中國大陸企業復工、復產如計畫進行中，以及美國緊急加大貨幣寬鬆力道，稍微緩解全球供應鏈斷鏈及金融市場流動性不足風險。

不過，在尚未確認全球疫情的轉折，是否會發生在夏天之前，以及確診人數的規模未下降前，中國信託銀行認為，今年第二季全球股票指數仍將呈震盪打底格局。

中國信託銀行表示，2019 年全球股市大漲 27%，亮眼的報酬率有九成來自本益比膨脹的貢獻，降息環境有助推升股市本益比，但此次與過去進入熊市環境不同之處在於，利率從未在如此低的水準，除了疫情發展，更令人擔心的是，全球央行應對的政策空間越來越小。

中國信託銀行提醒，在全球疫情到達轉折之前，全球商業信心的負面影響依然存在，若要投資，建議先布局公用事業、核心消費等防禦性類股為主，此外，高息低波動股票表現往往會超過循環型類股和價值股，也可著墨，待疫情轉折點出現後，成長預期將開始回升，屆時再轉換至循環成長型類股操作。