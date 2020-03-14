達美航空宣布削減運力40% 史上最大 比911還多

達美航空 (DAL-US) 宣布將減少 40% 的客運能力，以應對旅遊需求的急劇下降，並且它正在與白宮和國會討論有關紓困援助，以度過新型冠狀病毒武漢肺炎造成的衰退。

運力削減 40% 是達美航空史上最大的削減幅度，超過 2001 年 9 月 11 日恐怖襲擊後的減幅，而且航空公司的前景仍在惡化。

達美 CEO Ed Bastian 在週五 (13 日) 給達美 9 萬名員工的備忘錄中說：「需求下降的速度前所未見，在其他業務中也出現很多類似的情景。」

他寫道，該公司將在未來幾個月內將整體運力削減 40%，這是包括 2001 年在內達美航空史上最大的運力削減，「情況十分不穩定，而且可能會惡化。」

運力削減可能導致多達 300 架飛機停飛。

Bastian 說，未來 6 個月他將不支領薪水，並要求員工「看看能做些什麼來幫助我們節省現金」。他敦促員工考慮「自願請假」，但並未宣布任何裁員或無薪假。

他指出，「我們正與白宮和國會討論它們在此期間可以提供給我們的協助。我對得到它們的支持感到樂觀。」不過，他強調，航空公司「不能在等待政府援助之際將公司的未來置於危險之中」。

在大盤反彈的推動下，達美航空股價上漲 13.83%。

甚至在達美航空宣布這項消息之前，美國財政部長 Steven Mnuchin 就表示華府打算向航空業提供援助。他週五在接受《CNBC》採訪時說：「我們將很快就與航空業有關的問題回應。」「一如 911 事件後的措施，我們致力於確保我們的美國航空業者有能力並且有充足的流動性來解決這一問題。」

按營收計算，達美航空是全球最大航空公司，過去 10 年一直是美國最賺錢的航空公司。

不過就在一週前，在與川普總統於白宮會晤時，航空公司的 CEO 們表示他們並沒有尋求華盛頓的幫助。

然而，從那時之後，預訂機位大減和取消訂位數暴從歐洲飛往美國的航班增，而川普本週決定週五午夜起禁止從歐洲飛往美國的航班上大多數外國人入境，讓航空公司的問題更加嚴重。

在川普宣布航空禁令後不久，達美航空、美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 也宣布新一輪的航班削減計劃。