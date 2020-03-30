繼東奧確定延期後 傳2020年杜拜世博也將延期

繼 2020 年東京奧運確定延期一年後，又一國際重量級活動因疫情因素考慮延後舉行。綜合外媒報導，因武漢肺炎 (COVID-19) 大流行，傳出阿拉伯聯合大公國將在當地時間週一 (30) 日稍晚決定是否推遲 2020 年杜拜世界博覽會 (Expo 2020 Dubai)。

杜拜世博原定開幕時間為 2020 年 10 月 20 日至 2021 年 4 月 10 日，為期 173 天。本屆共有 192 個國家開設展館，向國際展示當代文化、科技以及產業等各方面的影響與成就，預計將帶來 1100 萬海外遊客參與。

《路透社》引述相關聲明和消息人士稱，預計阿拉伯聯合大公國將在週一 (30 日) 稍晚宣布活動延期至明年。

杜拜世博會發言人表示：「我們將根據阿拉伯聯合大公國和利益相關者的指導下，定期審查計劃和進行準備工作，世博會的指導委員會將於週一 (30 日) 舉行會議。」世博委員會著主要由世博主辦方、參與國家和國際展覽局 (BIE) 所組成。

聲明和其中兩位消息人士稱，因全球疫情嚴峻，與會人員要求延期，另外一位消息人士稱，正式的延期決定將在稍晚國際展覽局的會議上確認。

截至週一 (30 日)，阿拉伯聯合大公國累計確診達 570 例，死亡 3 例，為抑制疫情蔓延，該國已採取廣泛的防疫措施，自上週一 (23 日) 起實施 21 天的全國宵禁，並限制所有航班的起降和過境。