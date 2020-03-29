〈觀察〉記憶體去年Q4落底 不畏肺炎疫情今年上半年營運逆勢揚

記憶體族群去年第 4 季受到產品價格走跌衝擊，許多業者單季獲利大幅縮水、甚至轉虧，不過，今年第 1 季 DRAM 部分合約價翻漲，NAND Flash 也續揚，即便市場遭遇武漢肺炎襲擊，但在遠端辦公帶動資料中心、筆電需求強勁成長下，加上宅經濟活躍發展，記憶體族群營運可望於去年第 4 季落底，今年第 1 季起逐漸撥雲見日。

從記憶體供應商去年第 4 季表現來看，南亞科因價量齊跌，加上匯兌損失侵蝕，單季稅後純益季減 4 成，每股純益 0.42 元，寫近 14 季低點。旺宏 (2337-TW) 受到季節性因素影響，加上大客戶提前拉貨，純益季減 59%，每股純益 0.41 元。華邦電 (2344-TW) 同樣受 DRAM 價格下滑衝擊，加上新製程開發成本高，單季轉虧，每股虧損 0.05 元，創近 27 季新低。

模組廠方面，群聯 (8299-TW) 去年第 4 季純益季減 23%，每股賺 6.34 元，營運相對其他模組廠穩健。宇瞻 (8271-TW) 單季純益季減 25.9%，EPS 為 0.99 元。宜鼎 (5289-TW) 單季純益季減 21%，每股賺 2.88 元，為去年低點。

威剛 (3260-TW) 受兩大記憶體價格走弱影響，加上業外提列轉投資運彩賠付損失、土地價值減損，營運轉虧，每股虧損 1.15 元。十銓 (4967-TW) 則是因積極衝市占，同樣受價格走疲衝擊，同樣單季轉虧，每股虧損 0.4 元。

而在肺炎疫情爆發後，市場原先擔憂，恐為即將重回上升循環的記憶體產業，帶來更大不確定性，肺炎大流行恐嚴重衝擊經濟與社會活動，進一步影響個人消費力道，終端產品出貨恐持續下滑，記憶體需求將同步下修。

然而，疫情爆發以來，雖然智慧型手機需求走疲，但遠端辦公及遠距教學，帶動伺服器 / 資料中心需求大增，也推升對商用及教育用筆電的強勁需求，抵銷智慧型手機的疲弱表現；另一方面，疫情帶動宅經濟活躍發展，手機應用下載量變高、家庭娛樂需求變大，也是刺激資料中心動能成長的因素。

南亞科先前也看好，第 1 季無論 ASP 或銷售量，都會優於去年第 4 季。從南亞科已公告的營收來看，前 2 月表現相當亮眼，2 月營收更寫近 5 個月新高，前 2 月累計營收年增 18%，第 1 季出貨符合預期。

群聯也說，第 1 季表現非常令人驚訝，隨著大規模在家上班或上課情況增加，刺激基本 IT 設備需求增溫，帶動 SSD 需求逆勢成長，急單湧入，除 SSD 需求強勁，第 2 季記憶體控制晶片需求也增加很多，且多為監控系統、醫療等高毛利產品，將墊高整體毛利率表現。

宇瞻則估，第 1 季營收將與去年同期相近，季增約 1%，受惠價格走揚，毛利率可望與去年第 3 季旺季的 23% 相當。且在中國市場復工後，庫存回補需求帶動 DRAM 現貨價急漲，又以伺服器 DRAM 價格漲最兇，嚴重缺貨、需求非常強，甚至使 DRAM 市場短期內，都不會有供過於求的疑慮。

威剛今年第 1 季在 DRAM 及 NAND Flash 價格同步走揚下，營收逐月走高，獲利能力也較去年第 4 季及去年同期提升；而業外轉投資運彩第 1 季仍維持穩定獲利。且隨著雲端運算及資料中心需求大增，筆電、平板也陸續傳出缺貨，OEM 廠近期接單直逼旺季水準，公司 NAND Flash 及 DRAM 庫存水位無虞，第 2 季表現可望穩步向上。

外資預期，肺炎疫情對歐美市場記憶體需求的影響，將在 4 月中下旬趨緩，看好合約價將穩定走揚，記憶體族群第 2 季起，獲利能力將持續改善，第 3 季在手機需求旺季結束後，均價可能回落，但跌幅估僅 1-3%，第 4 季受惠 5G 手機等新品驅動，且市場庫存已歷經 2 至 3 季的調整，族群營運可望淡季不淡。

