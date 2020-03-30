〈觀察〉亞洲鋼鐵市場大者恆大 台廠「以質代量」拓新藍海

亞洲鋼廠朝大者恆大發展，國內鋼鐵業者在無法以量取勝下，也轉換思維「以質代量」，積極轉型拓展新藍海，除了產品價值較高，能避開競爭激烈的一般品市場，在現階段歐美貿易壁壘、肺炎疫情衝擊鋼市需求下，多元化的布局也能降低衝擊。

業界人士分析，中國鋼鐵產業過去幾年展開整合，朝大者恆大、集中化趨勢發展，印度、韓國鋼廠也擴產迎戰，但隨著前年起，歐美貿易壁壘高築、今年又有疫情衝擊，亞洲鋼市面臨供給過剩的壓力，各國業者也開始減產因應，凸顯出在需求不振下，產能反成營運壓力。

台廠在無法以量制勝的情況下，近年紛紛轉型朝向高值化、特殊應用領域布局，如中鋼近年大舉強化研發能量，成功打進電動車供應鏈，包含馬達薄頂規電磁鋼片、高強度鋼鋁材等，另外，也開發出應用在裝甲車、潛艦等國防用鋼材，展現帶領國內鋼鐵產業轉型的決心。

除了中鋼外，近年來透過購併、策略聯盟迅速崛起的台鋼集團，同樣鎖定高值化領域，旗下特殊鋼廠榮剛，與光洋科長年推動「榮光專案」，透過榮剛的熔鑄技術，以及光洋科在微小粉末的專長，進軍高速鋼、鈦純化精煉及生醫用金屬線材等利基市場。

此外，光洋科的精煉設備，將榮剛大量的下腳料進行精煉，所獲得的貴金屬鑄錠，可以進入航太及精密機械領域，也能有助提升台鋼集團旗下扣件廠春雨、久陽的產品技術及附加價值。

義联集團旗下的燁輝，近年也積極跨入電子、綠能產業應用，除了打進伺服器機殼材料供應外，另外也打進電動車充電樁、太陽能發電集電與儲電設備的供應鏈。

另外，燁輝近年發展出的高效抗菌環保鍍面、烤漆鋼品等，也在此波肺炎疫情獲得市場關注，也反映國內鋼廠近年布局藍海市場的效益逐步顯現。