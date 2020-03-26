NAND價格下半年反轉向下？群聯：需求僅遞延非消失

研調機構 TrendForce 今 (26) 日表示，受肺炎疫情衝擊，NAND Flash 均價可能提前於下半年反轉向下。對此，記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 持不同看法，群聯表示，除遠端工作帶動伺服器、筆電需求外，宅經濟也推升 NAND 需求成長，加上下半年新款遊戲機將轉為使用 SSD、及 5G 建設啟動等因素，認為整體需求只是遞延、非消失。

群聯表示，武漢肺炎疫情從中國開始發酵，陸續蔓延至日本、韓國等亞洲地區，台灣在政府及全民努力下，目前尚未發生社區感染或大量工廠停工問題。

歐美疫情蔓延為第二波狀況，世界各國已陸續封城及提升防疫警示，相信在不久的未來將逐漸獲得控制。

群聯並認為，此波疫情對記憶體的影響可分為兩階段，第一階段是在中國開始封城及停工 (3 月中前)，NAND 儲存需求轉單至台廠。第二階段為歐美開始封城及停工 (3 月中後)，中國市場逐漸復工，中國 NAND 儲存應用需求回升，填補歐美封城或停工的影響。

群聯指出，伺服器需求從去年第 4 季開始逐步上升，受疫情影響，更推升雲端服務需求，加上世界各國自主隔離與在家上班的狀況增加，筆電需求開始出現缺貨潮，宅經濟也推升線上購物、遠端監控系統、電競應用等需求，連帶刺激對 SSD 等 NAND Flash 儲存需求。

另一方面，群聯表示，今年下半年，遊戲機 PS5 及 Xbox 將從傳統的硬碟 HDD 轉為使用 SSD，且容量最小為 1TB，將大幅消耗全球 NAND 產量。且 5G 技術逐漸架設相關基礎建設及開台，將帶動相關應用產業興起，包括邊緣運算、自駕車等，均需要使用大量的 NAND 儲存產品。

群聯強調，針對 NAND 後市，目前尚未看到悲觀的理由，整體需求絕大部分只是遞延，而非消失。