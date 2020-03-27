威剛去年轉盈每股賺2.04元 擬配息1.4元

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (27) 日公告去年財報，去年稅後純益 4.42 億元，較 2018 年轉盈，每股純益 2.04 元。董事會並通過去年盈餘分派案，每股擬配息 1.4 元，現金殖利率約 3%。威剛表示，第 1 季獲利表現將優於去年同期，第 2 季營運也可望穩步向上。

威剛去年第 4 季營收 71.24 億元，季增 9.7%，年增 4.4%，毛利率 8.53%，季減 7.69 個百分點，年增 3.3 個百分點，營益率 1.04%，季減 5.14 個百分點，但較 2018 年同期轉正；稅後虧損 2.5 億元，較上季轉虧，但虧損較去年同期收斂，每股虧損 1.15 元。

威剛去年營收 255.97 億元，年減 18.63%，毛利率 11.04%，年增 4.99 個百分點，營益率 0.74%，較 2018 年轉正；稅後純益 4.42 億元，較 2018 年轉盈，每股純益 2.04 元。

威剛表示，去年第 4 季兩大記憶體價格走弱，影響本業獲利，加上業外提列轉投資運彩賠付損失準備約 1.3 億元，及土地價值減損 1.7 億元，使營運轉虧。

展望今年首季，威剛表示，在 DRAM 及 NAND Flash 價格同步走揚下，營收逐月走高，獲利能力也較去年第 4 季及去年同期提升，反應提前採購布局及銷售通路暢通的效益。業外轉投資運彩第 1 季仍維持穩定獲利，且體育署已同意台灣運彩提出的緊急應變計劃，今年營運仍可望小幅獲利。

威剛預期，第 2 季記憶體價格平穩，加上新冠肺炎疫情帶動全球電商及電競業務大幅增溫，企業啟動異地備援機制，雲端運算及資料中心需求大增，首度出現大規模員工在家上班及學校遠距教學比例上升，筆電及平板陸續傳出缺貨，OEM 廠近期接單直逼傳統旺季水準，在公司 NAND Flash 及 DRAM 庫存水位無虞的優勢下，營運表現也可望穩步向上。

威剛董事會今日也通過去年盈餘分派案，每股擬配息 1.4 元，配息率 68.6%，以今日收盤價計算，現金殖利率約 3%。