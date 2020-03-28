〈ETF大講堂〉這些ETF助投資者戰勝低迷

武漢肺炎疫情持續在全球蔓延，對各產業、經濟帶來衝擊，疫情及油價兩隻黑天鵝，造成全球股市大幅震盪，美股更在一週之內，連續因漲停、跌停達到熔斷，即使是一向做為避險資金去處的黃金也不漲反跌，投資者要在此種期況下保持鎮定自若似乎非常困難。

不過，實際上，仍有幾檔 ETF 是不錯的選擇，專門設計來應對此種情況。舉例來說，Amplify Blackswan 成長與公債核心 ETF (SWAN-US) 的投資策略旨在尋求對標準普爾 500 指數的無上限敞口，同時緩解重大損失的可能性。

該檔 ETF 大約 90% 將投資於美國公債，並將 10% 的資金分配給 SPDR S&P 500 ETF 信託貨幣期權。公債驅動該基金的大部分回報，約佔 65%，而標普 500 指數期權約佔投資組合業績的 35%。

在市場崩跌的時期，成功取決於公債與股票之間的負相關性。到目前為止，在目前的市場崩盤當中，該 ETF 的表現良好。年初至今，幾乎沒有太大變化，相較之下標普 500 指數則一度跌入熊市。

SWAN 相較 SPY 的走勢 (圖片：ETF.com)

該檔 ETF 的另一個有趣之處在於，它不會像某些既定結果策略那樣限制漲幅，因此在像 2019 年，當市場上漲超過 30% 時，SWAN 表現良好，漲幅超過 20%。此檔基金由於防禦性的配置，通常會落後於牛市，但不會完全錯過牛市。SWAN 管理的資產為 2.25 億美元，費用比率為 0.49%。

另一檔值得注意 ETF 是 AGFiQ 美國市場中立逆 Beta ETF(BTAL-US)，BTAL 是為絕對回報而設計的另類 ETF。在扣除各種費用和支出之前追求達到和總報酬指數一樣的表現。該檔 ETF 為平均加權，每個月再次進行平衡，一半作多低 Beta 的股票，另一半則放空高 Beta 的股票。

投資組合及與股票的負相關性幾乎使 BTAL 在市場崩潰時帶來了與其他檔 ETF 相反的回報。BTAL 總資產為 1.77 億美元，由於其複雜性，管理費用為 0.45%，

BTAL 相較 SPY 的走勢 (圖片：ETF.com)

JPMorgan 事件驅動主動型 ETF(JPED-US)，是一檔主動型 ETF，旨在透過廣泛接觸事件驅動的避險基金因子來提供長期的總回報。JPED 是一種類似對沖基金的 ETF，目前持有的最高股票包括美元、日立化學和 Wright Medical Group 等。不過，該基金的表現相對標普 500 指數並未有太大的差異。