台股震幅拉大 短線仍審慎以待

新冠病毒的疫情持續擴大，各國政府陸續祭出救市政策，也因此，急跌後的全球市場近期展現大反彈，法人分析，現階段台股波段跌幅大，在政策面利多支持下，反彈實屬合理，惟新增病例數未見下滑，積極進場者不多，以致盤面出現量縮，盤勢也呈現大幅震盪格局，投資人短期內不宜躁進，仍應該審慎以待。

全球主要央行聯手救市，各政府並相繼擴大援助政策。美國聯邦參議院通過 2 兆美元經濟振興方案，美股展現大反彈，台股受此激勵，近日出現連三紅，但盤勢上下波動區間也隨之拉大，今 (3/27) 日台股上下震盪 263 點，終場小黑 37.44 點，指數收在 9698.92 點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，全球央行全力聯手救市，繼美聯準會祭出無限 QE，歐洲央行也宣布取消購債上限，政策面利多營造近日股市的反彈。但能否續航，還倚賴疫情能否有效得到控制。如 2 月中國供給面風險、3 月歐美需求面萎縮，加上油價與金融市場流動性疑慮，這些利空皆有待疫情趨緩來化解。疫情能夠回穩，股市才能真正走出困局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也認為，由於疫情擴散，股市可能會先反應第二季的市場情況，短期內波動較大，也影響台股表現；若疫情能盡快控制，加上新藥能及時推出，市場才能完全恢復信心，一旦美國經濟表現回穩，台股才可望回基本面走勢。

外資動向上，廖哲宏表示，根據證交所統計，3 月 6 日到 23 日，外資賣超 3243 億，隨著政策利多的出台，外資賣超金額已有下滑現象，近日在台股反彈行情展開後，雖出現買超舉動，但今日又轉為賣超 96.09 億元，後續外資動向仍待觀察。

後續觀察上，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股上下震盪區間仍大，不過現階段波動幅度確實有稍微緩和，看待後市，建議可從新增病例數、TED 或風險利差的變化，在核心問題看到曙光、前述指標回穩，作為投資上的判斷。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，現階段操作面仍以跌深反彈視之，在多數利空已為市場反應的情形下，不需殺低，但在疫情進一步改善的情形下，也勿追高。至於技術面，反壓約在 20 日均線附近，9500 點附近則為短期均線支撐。

此外，由於美股與台股的連動度高，富蘭克林華美投信認為，短線資金影響與美股變化波動仍大，建議投資人不妨操作相對審慎，並轉往尋找可能受益標的，持續追求中長期的資本利得空間。