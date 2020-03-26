善用3個指標 投資ETF不踩雷

台灣投資人喜歡買 ETF，最近討論度最高的，就屬富邦 VIX 及元大 S&P 原油正 2，兩者皆險些下市遭清算，卻都挺過危機。但並非所有 ETF 都「八字這麼硬」，去年 11 月就有 3 檔 ETF 逃不過下市命運，投資人可觀察總市值 (規模)、交易量及受益人數三個指標，避開地雷 ETF。

去年 11 月，富邦發達、富邦金融及 FH 香港先後無預警宣布下市，清算原因皆是規模低於法定門檻，引發熱議。回頭審視，規模只是導火線，發行投信長期難以養大，加上投資人比重設限，才是更大關鍵。

現行規定，ETF 近 30 日平均規模低於 1 億元，便符合下市條件，然而要不要撤牌由投信決議，因此規模是首要評估指標，若低於 1 億元即亮警訊。再者，日均量低於 300 張，如同殭屍股不可不慎；最後，受益人在 300 人以下或停滯，也須特別留意。

值得注意的是，該三檔 ETF 清算火速其實有跡可循，包括近二年規模均常態不及 3 億元，期間日均量低於 200 張。由於基金發行投入相當成本，過去投信公司多會選擇存續，然而近來監管趨嚴，要靠特定買盤支撐變得不易，引導小規模產品有加速清算趨勢。

ETF 被稱之「佛系理財」而受到追捧，但隨著規模越來越大、檔數越來越多，出現了許多變形、非正統的 ETF，包括特定策略、槓桿型、反向型等追逐熱門題材或短期避險的工具，投資人務必了解自己買了什麼，並定時檢視相關績效，太過佛系下個捲入下市危機的，可能就是你。