遠距辦公掀雲端安全商機 國內首檔資安ETF募集近30億元

疫情延燒全球，各行各業受到影響，但也有受惠產業，許多企業實施遠距辦公或居家上班，因此帶動相關網路產業需求急速上升，因為遠距工作連網環境，使得網路及科技設備需求，以及資訊安全重要性大大提升，近期推出的亞洲第一檔資安 ETF 國泰網路資安 ETF(00875-TW)，近期完成募集近 30 億元成立，將於下周一 (30 日) 掛牌上市，是新科技當道的重要科技防疫概念投資標的。

國泰網路資安 ETF 是台灣唯一以資安產業為主題的投資工具，國泰投信表示，成分股囊括耳熟能詳的國際防毒先趨「趨勢科技」和遠距視訊解決方案商「Akamai」等，近期疫情影響，使得代表美國科技股的那斯達克綜合指數自高點下跌超過 31%，待 00875 掛牌上市後，投資人可透過券商下單，逢低進行長線佈局，掌握高成長性資安科技股相關產業的成長趨勢。

國泰投信 ETF 團隊經理人游日傑表示，如同防疫期間口罩是必備的防護品一樣，防毒軟體也是現代人電腦必備的，一般人可能對於資安的重要性無感，但其實生活中，每天平均會發生 2244 起駭客攻擊事件，不分對象、國界，層出不窮的攻擊造成許多重大資安災情，例如 2017 年台灣因駭客攻擊損失達新臺幣 8100 億元。

屢見不鮮的駭客攻擊，也加速資安產業快速發展，研究機構指出，2017 年至 2021 年，全球資安產品及服務預估累計支出將超過 1 兆美元，資安產業成為新科技時代的投資新顯學。不過，台股中較乏純資安股，國泰網路資安 ETF，追蹤納斯達克 ISE 全球網路資安指數，成分股涵蓋全球 48 家頂尖資安公司，例如擁有業界最齊全防火牆及 VPN 技術的「防特網」、大數據及人工智慧分析服務供應商「Splunk」等。

物聯網時代，若不具備資安，新科技應用將無法普及，因此，各國政府也爭相提高資安設備及人才的投入，例如美國政府在 2019 年投入 150 億美元資安預算，歐盟則規劃 20 億歐元保護數位經濟的預算，而台灣在 2019 年的資安支出也達新台幣 243 億元，資安的重要性，政府與產業均相當重視，資安需求將是具備長期增長趨勢的標的。