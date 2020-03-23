降評潮恐將報到 投資等級債ETF遭拋售

全球經濟衰退聲浪高漲，恐將掀起企業債信評等的降級潮，也因此，過去一週債券型 ETF 大失血，其中以投資等級債 ETF 流出最多，反映投資人擔憂疫情衝擊經濟，恐引發債券降評潮的疑慮升溫。

目前歐美各地疫情持續升溫，加上石油價格戰也未停歇，公司債正面臨極大危機，不僅部分投資級債有可能被降評為垃圾債，也就是高收益債；同時，部分高收益債券市場違約情況亦有可能加劇。也因此，近期債市承受不小的拋售壓力。

觀察過去一週債券型 ETF 資金流向，整體資金淨流出 367.9 億美元：以地區來觀察，美國債券型 ETF 為資金淨流出 202.3 億美元最多，全球債券 ETF 遭資金淨流出 65 億美元，新興市場債與新興當地貨幣 ETF 同為資金淨流出。

若以投資信評類別觀察，投資等級債 ETF 遭大幅淨流出金額 244.3 億美元最多，高收益債券 ETF 則遭資金淨流出 12 億美元。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，受到新冠疫情及油價重挫的兩大打擊，過去幾天，美國高收益債券的利差已大幅擴大，達到了 2016 年初的水平，未來仍有可能進一步擴大。OPEC + 成員國之間的談判破裂，以及俄羅斯與沙烏地阿拉伯之間的價格戰令油價暴跌，使局勢更加複雜，如果油價持續下跌，長期來看勘探和生產（E＆P）以及能源服務業中的多數發行人可能面臨違約風險。

由於現階段全球各國宣布嚴格的社交疏離措施，上半年全球經濟與企業獲利衰退已無法避免，富蘭克林投顧分析，這是屬於需求面衝擊造成的經濟衰退，並非是長期的結構性問題，關鍵是疫情引起的經濟活動中斷以及金融市場特別是信用市場錯置的時間有多久；參考中國等先爆發疫情國家的防疫經驗，嚴格限制社交接觸政策的防疫效果最佳，未來四至六周為疫情能否獲得控制的關鍵期。

目前美國已經汲取其他國家的抗疫經驗，以減緩疫情散佈，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華 ‧ 波克指出，若出現一些正面跡象，或許有望緩解投資人恐慌情緒，樂觀看待情勢或許會在數周後出現一些比較正面的數據，進而令市場的波動度降溫。

考量短線美歐新冠疫情仍在升溫，全球央行降息潮再起的趨勢下，富蘭克林投顧建議，不妨適度納入高信評的美國政府債 (GNMA) 享有美國政府的信用擔保，將有助於降低在目前大漲大跌市場下投資組合的整體波動。