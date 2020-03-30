金融海嘯當年僅跌2% 新冠肺炎也不怕 印度債奇蹟再次上演？

近一個月金融市場暴跌，無論股市、債市都遭到資金拋售；全球股市大跌 3-4 成，債市也驚現雙位數負報酬！進一步翻查各地區表現，印度債表現令人眼睛為之一亮，相較於其他新興市場債券、高收益債券市場的負報酬達近 20%，今年以來僅小跌 2.4%，著實展現抗震能力。回顧 2008 年金融海嘯時期，印度債也憑藉著與其他市場關聯度低的特色，避開大跌的命運；雖然本次新冠肺炎疫情尚未結束，但是在印度政府大力推行基礎建設利多的加持下，印度債有機會再度於亂世中，交出不一樣的成績單。

全球資產大震盪，印度主權債抗震

2020 年，全球金融市場受到新冠肺炎衝擊，資本市場一片腥風血雨，無論是成熟國家或新興國家都難以倖免。正當所有市場都面臨漲多回檔，通常較為震盪的新興市場中卻有一塊抗跌的「淨土」出現。

印度主權債今年以來、近一月、近一週的跌幅都遠低於環球投資級債券，甚至歐美等先進國家的投資級債也不及印度主權債抗震；當環球投資級債、美元投資級債、歐元投資級債、英鎊投資級債近一月都出現 3％以上跌幅，印度主權債僅跌 2％。近一步看整體新興市場主權債已遽跌近兩成，然印度主權債跌幅幾乎只有其餘新興市場國家的十分之一；而印度投資等級債今年來也僅小跌 5.7%，同樣較其他新興市場公司債抗跌。

事實上，印度債於 2008 年金融海嘯時，也展現其抗跌韌性；彼時，印度匯率重貶 23％，但印度債指數美元報酬僅下跌 2.5％，之間的巨大差異來自於債券價格（原幣）上漲 20.5％；也就是說，當時「匯率」是影響印度債報酬的關鍵。但是，相較海嘯前印度盧比匯率處於高點，目前盧比匯率則是位於歷史低點，貶值壓力較小，讓印度債在本次震盪中逆勢抗跌，甚至有機會成為少數遞出正報酬的資產。

年初至今高收益債、新興美元債、與新興本地債已出現明顯修正，而印度本地債仍相對堅挺，在盧比匯率貶值空間有限的前提下，今年印度債市若能持穩，瀚亞印度債券基金與瀚亞印度政府基礎建設債券基金這兩檔鎖定「印度債」為主軸的基金，應能成為市場波動下，投資人另類收益的來源。

印度政府砸兆元拚基礎建設

自從總理莫迪於 2014 年上任後，印度對於基礎建設的腳步就沒停過。莫迪在去年連任，更大手筆推出 1.5 兆美元的五年基礎建設計畫，範圍包含港口、機場、能源等經濟運作的基本設施。對投資人來說，投資基礎建設的好處在於，這類族群多數為政府特許事業，具有寡占（甚或獨佔）的優勢，再加上其剛性需求特性，無論景氣好壞，皆能提供穩定收益，於波動市場下如同張開一把投資保護傘。

進一步觀察印度政府過去幾年的基礎建設金額持續成長 (2013-2017)，雖然 2019 年因總統大選關係而成長放慢，不過 2020 年跟 2021 年莫迪政府勝出，推出新一輪的基礎建設計畫，預計未來兩年還會有較大幅度的相關支出與推動。(詳見下表)

高息收 力抗全球負利率

目前印度利率為 5.5％，相較成熟國家如歐洲、日本的負利率，及美國趨近於零利率，印度的高利率有雙重含義。第一，代表印度央行還有寬鬆空間，即使未來經濟情勢進一步惡化，其「火藥庫」（能運用的政策工具）比已開發國家會來得充足。

第二，意味印度債能提供較高的利率，目前印度主權債殖利率為 6.5%，印度投資等級企業債殖利率更是上看 7~9%。攤開瀚亞印度政府基礎建設債券基金過去一年的配息資料，可發現這檔基金的年化配息率穩定維持在 8%~9％，就是因為印度債具備較其他市場高的殖利率；息收為主要配息來源，代表這檔基金無論面臨「熊市」或「牛市」，只要債券不違約，它就能穩定提供投資人收益。由於這檔基金長期績效來源是債券息收，相當適合對現金流有需求的投資人長期持有。

「零違約」完美紀錄的顧問加持

瀚亞投資為英國保誠集團成員之一，透過集團資源的整合及運用，委任印度當地資產管理公司 ICICI-PRU 作為基金顧問，並隨時掌握投資印度的第一手資訊。這也是瀚亞投資能領先其他家投信業者，於 2005 年就推出國內第一檔印度股票型基金的重要原因。

ICICI-PRU 資產管理是由保誠集團與印度最大的私人銀行 ICICI 合資成立，為印度最大資產管理公司，過去二十年間，ICICI-PRU 資產管理旗下基金沒有任何一檔債券違約或拖延支付利息；在印度所有資產管理業當中，僅有兩間公司擁有「零違約」的完美紀錄，ICICI-PRU 資產管理就是其中一個。

ICICI-PRU 資產管理於債券上能長期維持出色紀錄，主因為該公司不盲目追求高收益，並遵循獨立信用風險評估，避免過度仰賴外部信評機構。這也是為什麼當印度整體債券基金管理規模萎縮 15％的同時，ICICI-PRU 資產管理的債券基金規模還能逆勢上揚 35％。

而且不僅在印度境內是如此，出了境外投資人照樣買單。在日本，由 ICICI-PRU 資產管理擔任顧問的印度基礎建設基金，自 2015 年成立至今規模已超過 200 億台幣，相當受到當地市場歡迎。

基礎建設具備進可攻、退可守特性

過去十年來，基礎建設題材在印度一直扮演著相當重要的腳色，主要是來自於政府大手筆刺激經濟；印度政府於今年初決議投入 1.5 兆美元鋪設基礎建設，可望在全球經濟需求縮減的環境中，維持穩定成長。基礎建設產業本身具備剛性需求、不受全球景氣循環等特性，可以達到「進可攻、退可守」目的。瀚亞印度政府基礎建設債券基金，為台灣唯一一檔投資於印度基礎建設產業的債券型基金，擁有印度高殖利率、基礎建設產業穩定的優勢，再加上「年化 8％配息率」及「零違約率」等特點，成為市場上獨一無二的商品。

瀚亞投資目前已經發行五檔印度相關基金，類型涵蓋股票型、平衡型、債券型，其中瀚亞印度政府基礎建設債券基金更是台灣首檔聚焦印度基礎建設債券的金融商品，相當具有獨特性。而瀚亞投資其他多元化的印度市場基金，也能使不同風險屬性的投資人能依照自己需求，挑選出適合的投資標的。

