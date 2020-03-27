3月CCI創2年半新低 投資股票信心創逾7年來最低

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 3 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 78.51 點，較上月一口氣下滑 5.42 點，創 2017 年 8 月以來低點，調查的六項分項指標全數下滑，反映新冠肺炎疫情衝擊，又以「未來半年投資股票時機」下降最多，較上月大減 11.8 點至 53.7 點，甚至創 2013 年 2 月以來新低。

若與去年同期相比，即便僅「未來半年投資股票時機」和「未來半年國內就業機會」兩項指標下滑，但下滑幅度很大，分別下滑 41.1 點、15.4 點。

台經中心指出，此次下降幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」，調查來到 53.70 點，月減 11.8 點，其次分別為「未來半年購買耐久性財貨時機」104.45 點，月減 6.6 點；「未來半年國內物價水準」46.75 點，月減 4.5 點。

「未來半年家庭經濟狀況」本次調查結果為 91.95 點，月減 4.3 點；「未來半年國內經濟景氣」88.95 點，月減 3.9 點。

而下降幅度最少的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為 85.25 點，僅較上月下滑 1.4 點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀。

另外，「目前健康狀況」指標上，本月調查結果為 102.6 點，較上月下降 8.5 點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；而「預期健康狀況」指標來到 93.4 點，月減 5.70 點。