經濟閃紅燈 德國3月投資人信心重摔至9年低點

德國智庫 ZEW 週二 (17 日) 發布最新數據指出，受制於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情大流行，德國投資人信心自上月的 3 年高點大幅回落，觸及 2011 年 12 月以來最低水平，ZEW 總裁 Achim Wambach 警告德國經濟已落至紅色警戒區。

3 月德國投資人信心報 -49.5，大幅低於上月的 8.7 和經濟學家預期的 -26.4，德國投資人情緒已觸及歐債危機以來的最低水平。

2011-2020 年德國投資人情緒 (圖：ZEW 官網)

ZEW 總裁阿 Achim Wambach 在聲明中表示：「經濟正處於紅色警戒狀態，金融專家預計德國經濟將在第一季出現衰退，第二季很可能也無法倖免。」

Wambach 稱道，受到疫情大流行影響，多數投資人預計 2020 年國內生產總值 (GDP) 成長率將下滑約 1%。

Capital Economics 經濟學家 Jack Allen-Reynolds 表示，ZEW 數據顯示德國 GDP 將出現大幅下滑，他認為第二季情況可能進一步惡化，因其預計德國 GDP 季減幅度將大於 2008 年金融危機時的糟糕表現。

不堪疫情所擾，德國汽車製造商大眾汽車 (Volkwagen AG) 今日宣布本週五 (20 日) 起將停止旗下多數工廠的生產作業，德國漢莎航空 (Lufthansa AG) 在大減航班後，近期下調財測並停止派息，且計畫向國營銀行尋求貸款以緩解疫情衝擊。

隨著疫情惡化，德國政府週二 (17 日) 宣布更嚴厲的全國性防疫措施，包含關閉多數商店、娛樂等公共場所、限制餐廳營業時間，並要求暫停所有宗教集會，民眾必須待在家中防止病毒進一步擴散。

德國政府上週六 (14 日) 宣布推出大規模經濟紓困措施，向企業提供國營銀行擔保貸款，規模至少 5500 億歐元，德國財長 Olaf Scholz 甚至表示，必要時可加碼至 5 兆歐元，強調政府將盡一切努力來保護國家經濟。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)