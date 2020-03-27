盤前財經大事搶先讀2020年03月27日

今日操盤前瞻

台灣 2 月景氣對策信號

美國 3 月密大消費者信心

除權息：神基、牧德、台康生技

法說會：東聯、統一證、新鼎、崑鼎、中鼎

美國確診數首度超越中國 道瓊期貨應聲翻黑

週四 (26 日) 美國武漢肺炎確診數首度超越中國和義大利，成為全球疫情的最大震央區，道瓊期貨應聲紅翻黑，上演逆轉行情，截稿前該指數暫報 22404.5。閱讀全文...

鮑爾罕見接受專訪 強調政策彈藥未用盡

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週四 (26 日) 罕見接受媒體專訪，週四鮑爾出席《NBC》節目專訪時表示，Fed 近期的政策行動有助於企業獲取資金，一旦疫情受到控制，效用將特別顯著，美國經濟有望強彈，並強調彈藥尚未用盡。閱讀全文...

中國進入鎖國！3/28 起禁止外國人入境

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續衝擊全球，中國政府週四 (26 日) 宣布，自 2020 年 3 月 28 日 0 時起，暫時停止持有效中國簽證、居留許可的非本籍人士入境。閱讀全文...

NAND 價格下半年反轉向下？群聯：需求僅遞延非消失

研調機構 TrendForce 昨 (26) 日表示，受肺炎疫情衝擊，NAND Flash 均價可能提前於下半年反轉向下。對此，記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 持不同看法，群聯表示，除遠端工作帶動伺服器、筆電需求外，宅經濟也推升 NAND 需求成長，加上下半年新款遊戲機將轉為使用 SSD、及 5G 建設啟動等因素，認為整體需求只是遞延、非消失。閱讀全文...

受限可轉債掛牌卡住庫藏股 金管會研議有條件放寬

金管會鼓勵企業實施庫藏股，但有上市櫃公司找上立委陳情，表示受限可轉換公司債掛牌三個月內不得實施庫藏股，希望金管會可以放寬規範，對此，證期局昨 (26) 日表示，據統計，目前有 20 家公司無法實施庫藏股，是否有條件放寬，會與券商公會進一步研議。閱讀全文...