新潤興業去年營收獲利雙創高 EPS4.21元 今年推案估100億元

建商新潤興業 (6186-TW) 去年第 4 季交屋入帳金額 24.7 億元推升下，全年虧轉盈，純益達 4.21 億元改寫新高，每股純益 4.21 元，在營收規模擴大下，毛利率倍增到 28.9%，新潤預計，今年推案金額將達 100 億元，創新高。

新潤興業 2019 年營收 27.91 億元，毛利率 28.9%，年增 15.69 個百分點，稅後純益 4.21 億元改寫歷史新高，較前年虧轉盈，去年每股純益 4.21 元。

新潤興業 2019 年受惠桃園高鐵特區「明日禾禾」建案交屋貢獻，加上第 4 季陸續交屋的新北市板橋永翠特區「翠峰」，以及桃園高鐵特區合建案「新潤 A18」等兩大建案挹注，營收同創新高。

新潤興業去年 10 月標下新莊北側知識產業園區 907 坪土地，預計今 (2020) 年推案，3 年內開發，主要鎖定純辦及廠辦等企業需求，加計此商用建案，今年新推案量將達 100 億元創新高。

新潤興業過去專注北台灣住宅開發建案，也標下新莊北側知識產業園區產業專用區建地，將首度投入廠辦空間開發。

新潤興業 2020 年將推出包含土城 - 金城路案、土城斬龍山公園案、淡水新市二路案、新莊產專區商辦案以及泰山捷運 A5 案，總銷金額達 100 億元，總銷戶數為 700 戶，其中新莊產專區商辦案，是 2019 年以總價 7.6 億元向新北市政府標購取得，是新莊產業用地標售面積最大的土地，為響應台商回流，產業用地需求增溫，新潤興業除深耕住宅市場，也將跨足商辦及星級酒店，朝多角化經營。