〈美股入熊市〉消費信心和支出暴跌將到來 美GDP恐減2個百分點

在看過美股週三 (11 日) 的表現後，你也可能會贊同經濟學家 Ian Shepherdson 的觀點：現在只是「暴風雨前的寧靜」。

道瓊指數收盤下跌超過 1400 點，跌幅達 5.85%，較近期高點跌逾 20%，淪入熊市，並終結 2009 年來的牛市走勢。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 會說這句話其實是引用下列這張圖表。他認為它表明美國經濟可能會沿著先前的危機邁向更嚴重的問題，因為對新型冠狀病毒疫情的擔憂讓美國企業陷入停頓。

Shepherdson 在最近的報告中寫道：「面對未知的時間長度和影響深度，企業和個人面臨衝擊，無論接下來它們說了些什麼，我們都無法確定它們將如何表現。」

「市場傳言和企業聲明清楚地顯示，商務旅遊和休閒旅行正在崩潰，而且在餐廳。電影院、演唱會和體育賽事上的消費急劇下降也只是時間問題。」

他說，就像在 9/11 恐怖襲擊和 2008 年金融危機一樣，信心和支出的暴跌即將到來，而且「將會十分巨大」。他解釋說，事實上，如果情況像 2008 年一樣糟糕，美國 GDP 可能會下降 2 個百分點。

不過 Shepherdson 預測，但這可能不會持續太久。

他說：「預計疫情將在 5 月底結束，甚至比那早得多。」「這要取決於天氣變暖減緩傳播的程度；但即使在最佳假設中，也會需要花一些時間才能恢復正常。」

同時，他支持川普總統提出的減免薪資稅建議，他說這將提供「非常實質性的減免」，儘管民主黨國會議員甚至部分共和黨人對此表示懷疑。

整個疫情對美國經濟的衝擊，對投資人來說意味著什麼？

Shepherdson 寫道：「我們堅信，直到新確診病例數量明顯達到頂峰，實質的市場復甦才會開始，但這可能要等上幾個星期。」「而在此同時，確診病例的數字可能會更形惡化。」