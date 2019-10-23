貿易戰與社運衝擊 香港人消費信心低落

市調機構 Nielsen 公布最新的全球消費者信心指數 (CCI) 調查顯示，香港 CCI 呈現下滑趨勢，從去年第二季的 105 一路降至今年第二季的 100，且自去年第四季以來，香港 CCI 便低於全球平均值，原因即是中美貿易戰以及邁向第五個月的社運。

(圖片: AFP)

在香港 CCI 分項指數方面，香港人對就業前景並不樂觀，就業展望指數由去年第二季的 59，下降至今年第二季的 42；個人財務安全方面，指數亦在一年內從由 61 下滑至 57；而消費意願同樣下滑，指數在一年內從 54 降至 51。

Nielsen 北亞媒體總經理 Ranjeet Laungani 表示，雖然香港人消費信心受到衝擊，但企業也應強化與消費者之間的互動及利用大數據，以更準確地鎖定特定客戶族群，來維持或擴大市佔率。

而香港城市大學也公布兩岸暨港澳消費者信心指數，數據顯示，第三季香港 CCI 為 52.8，比第二季重挫 32%，並創有統計數據以來的最低值。

第三季，香港就業狀況分項指數下降 40.8 個百分點，是第三季降幅最高的分項指數，其次是生活消費狀況、投資股票和經濟發展，香港人對這三方面的信心分別下跌 39.6 個百分點、37.1 個百分點和 32.8 個百分點。

此外，香港人對買屋及物價狀況方面的信心也分別下滑 20.8 及 10.7 個百分點，均跌至低於 50 之下，反映香港人對這兩方面最缺乏信心。

而該 CCI 滿分為 200，指數大於 100 時，反映表示受訪者有信心，而當指數小於 100 分時，表示受訪者信心不足。

與第二季相比，第三季香港多個分指數大幅下滑，而經濟、就業、物價、消費、購置房屋及投資股票所有分項指數均在 60 或以下，顯示香港人對各層面均缺乏信心。

