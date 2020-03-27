〈紐約匯市〉美初領失業金人數破紀錄 美元跌破100 歐元創9日來新高

週四 (26 日) 美元擴大跌幅，由於美國最新公布的初領失業救濟金人數創下歷史新高，美元指數週四再跌 1.44% 至 99.542，滑落至一週來低點。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

為了抑制疫情傳播，美國許多州下令關閉「非必要性」商家，促使多間公司裁員，美國勞工部週四 (26 日) 發布最新初領失業金人數，暴增至 328 萬人，不僅超越金融海嘯時期紀錄，更創下歷史新高，顯示在武漢肺炎疫情 (COVID-19)衝擊之際，美國就業市場面臨嚴重的威脅。

保誠金融 (Prudential Financial) 首席市場分析師 Quincy Krosby 表示，這個數字令市場震驚，若這樣可觀的初領失業救濟金人數持續 3 到 4 週，聯準會將需要提供更多財政支持。

摩根證券 (JP Morgan Securities) 日本市場研究主管 Tohru Sasaki 表示，市場可能難以消化最新的每週初領失業救濟人數，但部分經濟學家此前預期該數據會更糟。Tohru Sasaki 認為，這最終會支持美元上行，因為投資人終究會選擇美元避險。

WHO 前日稱美國很可能成為下一個武漢肺炎的「疫情震央」，越來越多美國州政府要求民眾待在家中避難，據統計，全美已有至少 20 個州頒布了禁足令，美國累計確診病例上看 8 萬人，死亡人數報 1136 人，其中以紐約州疫情最為嚴峻，死亡人數達到 281 人。

雖然國會與白宮通過了 2 兆美元的刺激計畫，也未能提振美元。投資人持續規避風險，澳幣兌美元週四 (26 日) 下滑 0.77% 至 0.5912；紐幣兌美元則下跌 0.33% 至 0.5828。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾於週四 (26 日) 接受媒體專訪表示，美國經濟「很可能正處於衰退中」，但他同時認為經濟回彈情況可能也相對強勁。

鮑爾認為，Fed 近期的政策行動有助於企業獲取資金，一旦疫情受到控制，效用將特別顯著，美國經濟有望強彈，並強調彈藥尚未用盡，美元週四 (26 日) 跌至 3 月 18 日以來最低。

避險貨幣方面，美元兌日圓匯率下跌 0.49% 至 109.49；美元兌瑞郎下跌 0.3% 至 0.9743，美元兌人民幣匯率下跌 0.02% 至 7.1088。

歐元創一週來高位

歐元強彈，創下 6 天來高點，受到疲軟的美元和歐洲央行的 QE 政策激勵，週四 (26 日) 歐元兌美元已重回 1.1000 門檻，盤中漲幅一度擴大至 1.1044，向上挑戰 1.1060 阻力位。

歐洲央行 (ECB) 週四 (26 日) 宣布取消先前推出 7500 億歐元緊急購債計畫的購債上限，賦予央行無限火力應對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對歐元區經濟的衝擊

德國下議院週三中批准了史無前例的紓困案，增加了 1,560 億歐元的財政預算，用於支撐醫療保健費用並維持公司的運轉。

義大利和西班牙醫療系統已不堪負荷，使得英鎊兌歐元和美元跌幅進一步擴大。

截至 3 月 25 日，英鎊兌美元匯率下跌 0.37%，至 1.2155，英國確診病例從前一日的 8077，攀升至 9529 例，儘管本週初，英國首相強生 (Boris Johnson) 祭出更為嚴格的三週禁令，但英國民眾仍對政府缺乏應對政策而感到擔憂。

美國銀行外匯分析師表示：「儘管 Fed 已經注入幾兆美元來穩定市場，但只要 Covid-19 危機仍在，且全球經濟都處於封鎖之中，我們就預計市場將持續處於動蕩之中」

截至週五 (27 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.542。-1.44%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1030 美元。+0.01%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2155 美元。-0.37%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6046 美元。-0.32%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4041 加幣。+0.19%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 109.49 日圓。-0.09%