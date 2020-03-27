G20空前聯手抗疫 注資5兆美元救經濟

G20 週四 (26 日) 召開特別臨時峰會，世界 20 大國領袖在視訊會議上決議，將項全球經濟注資 5 兆美元，分享更多的醫療數據和貿易措施，來因應疫情帶來的衝擊。

此消息激勵美股應聲大漲，道瓊一度飆逾千點至單日高點 22409，截稿前暫報 22264。

截稿前，道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

G20 領袖空前聯手抗疫並發表聯合聲明：「因應這場疫情大流行，各國需要基於團結精神進行透明、強大、協調、大規模並以科學為基礎的全球對策。」

最新聲明中提到三大重點，包括經濟刺激、醫療保健和貿易等措施。

為了救全球經濟，G20 正在向全球經濟注入超過 5 兆美元，作為有針對性的財政政策、經濟措施和擔保計畫的一部分，以消弭這場大流行對社會、經濟和金融的影響，帶聲明中並未說明這筆款項的來源。

醫療保健方面，G20 宣示將分享及時和透明的資訊，諸如交流流行病學和臨床數據、共用研發所需的數據，並強化全球衛生體系。

貿易方面，根據其公民的需要，努力確保至關重要的醫療用品、關鍵農產品以及其他商品和服務的跨境流動，並努力解決全球供應鏈中斷的問題。

中國領導人習近平呼籲消除關稅壁壘，但美國總統川普沒有對此回應。

G20 主席、沙烏地阿拉伯國王薩勒曼。(圖片：AFP)

G20 主席、沙烏地阿拉伯國王薩勒曼 (King Salman) 表示，他召開這場虛擬峰會，致力於對新冠大流行做出「全球響應」，願上帝使人類免受一切傷害。

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球，目前有超過 50 萬人染疫，至少 22,993 人死亡，中國確診逾 8.2 萬例，義大利、美國、西班牙、德國、伊朗成為中國境外重災區。

義大利累計確診已超過 8 萬人次，即將超越中國，美國出現 75,233 例確診，1,070 例死亡。