新加坡推第二輪經濟刺激 規模達332億美元

新加坡財政部長王瑞杰 (Heng Swee Keat) 於週四 (26 日) 宣佈，為了減輕武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟所造成的衝擊，將推出第二輪的財政刺激方案，規模達 480 億新加坡元 (約 331.7 億美元)。

新加坡政府已於上個月宣佈，計劃從預算中撥出 64 億新加坡元的紓困基金，以協助因疫情受創嚴重的家庭及企業渡過危機。

兩輪財政刺激計劃的總規模達新加坡整體 GDP 的 11%，並將使今年的財政赤字達到 GDP 的 7.9%。

王瑞杰表示，本次的紓困基金將會用於薪資補貼，以及允許企業及自雇者延後支付所得稅。另外，亦計劃直接向新加坡公民發放現金。

除此之外，針對在本次疫情中受創較嚴重的產業，亦將會提供紓困基金。如：航空業、旅遊業、交通運輸業、及藝文產業等。

舉例而言，航空業將可獲得 3.5 億新加坡元 (約 2.43 億美元) 的紓困金，而新加坡航空則有望獲得淡馬錫控股 (Temasek Holdings) 的投資支持。由於疫情導致航空旅客量大幅滑落，新加坡航空已於日前宣佈，計劃在 4 月底前，減少 96% 的載客量。

王瑞杰亦表示，政府將會從國家預備金中動支 170 億新加坡元 (約 117.8 億美元)，以支應第二輪的紓困基金，為金融海嘯以來首次動用國家準備金。2009 年金融海嘯期間，新加坡政府動支了 49 億新加坡元 (約 34 億美元) 的準備金。

受到疫情的影響，新加坡的 GDP 於第一季衰退了 2.2%，新加坡政府亦於週四 (26 日) 調降全年 GDP 的增長預估值，為 - 1% 至 - 4% 區間。

新加坡 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

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