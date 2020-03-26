新鎖國時代來臨 花旗：新興市場離資本管制不遠了

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情大流行，全球多個國家採取封鎖措施，進入「新鎖國時代」，股票資金流出接近淨值的 4%，花旗集團認為，新興市場可能會實施資本管制。

在經濟學上，資本管制是一種貨幣政策工具，是國家政府用來掌控資本從國家資本帳戶等的流進和流出，以及定向投資金額從國家或貨幣中的進出。

Lubin 表示，現在我們正走向一個世界，主政者開始以限制人民和物品流動的相同方式來限制資本的流動，換言之，資本管制可能離我們更近了。

三月巴西、印尼、哥倫比亞、俄羅斯、墨西哥貨幣兌美元跌幅均超過 10%。Lubin 表示，過去兩周來，發展中國家債券和股票基金的資金流出已接近某些資產淨值的 4%，高於 2013 年 5 月緊縮恐慌 (taper tantrum) 和 2008 年 9 月雷曼兄弟倒閉的時期。

儘管在新興市場中，很少國家會採取資本管制在壓力時期外流，但阿根廷去年 9 月實施了資本管制，以阻止外匯存底和披索的暴跌；馬來西亞也曾在 1997 年時此舉導致估計達 180 億美元外資至少一年內無法匯出馬來西亞，避過亞洲金融風暴可能引發的更大動盪。

花旗銀行在報告中說，儘管大多數大型新興經濟體看起來都已做好應對一般性危機的準備，但經常帳赤字卻支配著大量外匯存底，在因應這次前所未見的病毒危機，現有能動用的貨幣工具可能還不夠。

通常促進國內經濟發展需要較低的利率，但防止大量資本外流則需要較高的利率以防止大量資本外流，特別是在債務負擔正在上升的情況下，目前的情形正讓政策決策者陷入兩難。

Lubin 認為，解決此一矛盾的唯一方法，原則上是關閉資本帳戶，疫情蔓延的時間拖得愈長，跨新興市場的資金流動性就可能受到更大的威脅。