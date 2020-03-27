〈貴金屬盤後〉美失業救濟請領人數躍升 美元疲弱 黃金上漲

週四 (26 日) 交易，黃金期貨價格上漲，因為美元疲弱而找到支撐力。

上週美國請領失業救濟金人數增加至 328 萬人創下紀錄，該數據令人窺見武漢肺炎大流行對經濟的衝擊，美元因而走疲。

Oanda 高階市場分析師 Eanda Moya 表示，「隨著交易者開始嘗試推演全球經濟惡化的程度，且考量各國政府與央行正竭盡所能控制情況，黃金將重新扮演大眾熱愛的避險角色。」

Moya 報告指出，黃金現在應該「踏上清楚上漲的道路，因為全球刺激措施似乎已經消除了市場為求現金而趕忙平倉的交易行為。」

美國參議院週三晚通過了一項 2 兆美元的武漢肺炎紓困方案，但該法案尚須待週五眾議院批准並送交川普總統簽署立法，後者幾乎肯定將為其簽署。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 17.80 美元或約 1.1%，收每盎司 1651.20 美元。前一日下跌 1.7%。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，黃金價格與美元兩者繼續擺盪，因為資金持續流入和流出防禦性避險商品。」黃金收盤時，ICE 美元指數週四下降 1.6%。

另一則經濟數據，美國商務部週四公布，美國去年第四季經濟成長終值 2.1%。經濟學家相當確定，由於武漢肺炎大流行的衝擊，第一季成長將較去年第四季下降，且因應後續封鎖與關閉的行動，第二季可能萎縮幅度更大。

「儘管短期價格依舊每日、每小時波動，但大量貨幣刺激措施可能持續提供長期基本的有利因素，一如去年夏季看到的狀況。」這種刺激措施包括降息和資產購買計劃，相較黃金一類的硬體資產，這些措施可能會讓紙幣貶值。

其他金屬商品交易

5 月交割的白銀期貨價格下跌 19.7 美分或 1.3%，收每盎司 14.676 美元。前一日收漲 4.3%。

5 月交割的銅期貨價格下跌 2.6 美分或 1.2%，收每磅 2.178 美元。

4 月交割的白金期貨價格下跌 8.40 美元或 1.1%，收每盎司 737.10 美元。前一日大漲 6.2%

6 月交割的鈀金期貨價格下跌 21.50 美元或 1％，收每磅 2226.10 美元。前一日大漲近 26%

Zaner Metals 週四分析報告指出，鉑族市場的情緒「絕對有利於鈀金市場」，他提到週三鈀金價格出現「令人難以置信的大漲」。

「未來幾天，所有貴金屬的主要推力可能來自礦區因應防疫而逐步停止採礦。值得注意的是，南非有一個 16 萬盎司的鈀金礦區關閉，可能會擴大全球鈀金短缺程度，自近期已下修後僅 20 萬盎司的估值再擴大。」