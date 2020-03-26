觸底有望? 分析師：當心這只是報復性反彈

美股週二 (24 日) 從三年低點強力上漲，且週三 (25 日) 繼續走高，是近期罕見的連兩個交易日上漲，讓人對近期前景稍微樂觀了些，但分析師警告，從美股過往的拋售潮來看，這種大幅度的反彈不必然象徵股市已經觸底，可能只是報復式反彈，沒多久又會重現跌勢。

Saut Strategy 分析師 Andrew Adams 認為，目前確實有足夠的跡象顯示美股愈來愈接近近期的底部、或是正在築底階段，「我不期望美股能就此起飛，但確實有上漲潛力以回到比較中性的水準。」

道瓊工業指數週二飆漲 2112 點或 11.4%，是 1933 年 3 月以來最大漲點，逼 500 指數也締造 2008 年 10 月來最大漲幅紀錄，上揚 9.4%。美股週三延續漲勢，雖然從盤中高點回落，道瓊指數終場仍上揚 494 點或 2.4%。標普 500 指數漲 1.2%。

隨著新型冠狀病毒持續擴散，美股以史上最快速度從 2 月的空前高點墜入熊市。然而熊市的特徵之一是在短期內大幅度彈升，許多人趁此時出脫手中部位。

Adams 對標普 500 在週二突破過去幾週以來的下降趨勢感到振奮。從「長期主要支撐」的水準反彈。他認為把 2100 點到 2300 點視為標普 500 的主要底部，從技術面來看是合理的，希望這波是貨真價實的反彈。

標普 500 指數每小時走勢圖。(來源: MarketWatch)

以 1987 年和 2008 年走勢為鑑

但參照過往美股崩跌期間，經常出現大盤強力拉升之後便回落，再次測試、甚至跌破近期的波段低點。

他說，雖然以歷史對照現況不完全準確，但標普 500 在 2008 年 8 月到 10 月間確實下跌 35%。「最初的『低點』浮現後，大盤很快就反彈 25%，但漲幅很快回吐，到 10 月再次測試那個低點。接下來股市在 11 月又反彈約 20%，但之後卻出現新的低點。到了 2009 年，股市上漲了 30%，卻又在 3 月初跌到新低價位。」

標普 500 指數在 2008-2009 年走勢。(來源: MarketWatch)

關鍵在於，即使股市持續走下坡，仍可能出現強力反彈。有趣的是，最嚴重的那波拋售早在大盤觸及最終低點之前就已經出現，整個市場在 10 月初就被血洗一波。

1987 年也上演類似劇碼。大盤在 8 月觸及高點便一路到下挫，直到 10 月低點累計跌了 36%，之後上漲近 20%，接著在 10 月底重新測試此一低點，並且反彈 14%，到 12 月初再次測試該價位，標普 500 才開始回升。

Amams 警告投資人，股票暴跌之後的「報復性交易」將輕而易舉讓人賠錢。「要迅速拿回已被沒收的東西是人之常情，但想全數收回通常是個很糟的主意，尤其是在市場如此動蕩的情況下。」