美國汽車業陷入掙扎 標普將福特評級下調至垃圾債

受全球經濟放緩及武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，全球汽車業陷於掙扎，美國汽車大廠福特 (F-US) 週三 (25 日) 慘遭標普全球評級 (S&P Global Ratings) 降評至垃圾債等級。

標普將福特的評級，由 BBB - 下調至 BB+，並列入負面觀察清單，意味評級還可能再遭調降。除標普之外，穆迪也將福特評級由 Ba1 下調至 Ba2。

在疫情發威下，整體汽車業都面臨打擊，但福特所面臨的風險尤為巨大，因為它原本就在進行 110 億美元的重組，但財務表現仍未改善。

標普指出，在疫情爆發前，福特就已處在投資級別的臨界點，而預期輕型車的需求下滑，更讓福特難以維持營運水準。

福特先前已經宣布歐洲工廠停工 4 週，北美工廠也停工進行消毒。標普預計，福特的 EBITDA 利潤率將持續保持在 6% 以下。標普指出，福特已從其公司信貸額度中提取了 134 億美元，並從其補充信貸額中提取了 20 億美元，該公司目前的現金狀況約為 360 億美元。

福特債務負擔巨大 (圖表取自 Zero Hedge)

標普表示，將福特列入負面觀察清單，反映出至少有 50% 的機會可能再降評級，具體取決於工廠關閉的持續時間、現金消耗率和流動性的充足性等因素。

另一家評級公司穆迪認為，在目前狀況下，通用汽車仍然容易受到市場情緒變化的影響，而且也易受到公共衛生危機持續的影響，這都將給通用汽車的現金流量和信貸指標帶來巨大壓力。

據估算，福特的未償還公共債券和貸款總額約為 958 億美元。

福特股價週三大漲 8.89%，收 5.39 美元，連兩日上漲。但在此之前，從 2 月 4 日至 3 月 23 日，公司暴跌 56%，從 9.18 美元跌至 4.01 美元。