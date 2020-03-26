不再缺貨！AirPods Pro中國發貨時間已正常 台灣今日下訂6天內可送達

不論是上市熱潮還是受疫情波及，蘋果 (AAPL-US) 最新無線耳機 AirPods Pro 一再面臨缺貨瓶頸，不過近期可以發現，蘋果中國官網的 Airpods Pro 發貨日期已恢復正常，蘋果台灣官網也顯示下訂單後 2-6 個工作天就可以取得現貨。

蘋果中國官網很長一段時間均顯示 AirPods Pro 預計發貨日期為 4 週，不過日前陸媒《IT 之家》發現，AirPods Pro 在蘋果中國官網的預計發貨日期已恢復正常，為 1-3 個工作天，搭載普通充電盒和無線充電盒的 AirPods 都顯示有現貨。

(圖：Apple 中國官網)

另外，蘋果台灣官網顯示「若今天下訂單」，那麼送達的日期則為 3/28-4/01，即 2-6 個工作天，較 2 月初時的一個月快了許多，此外，搭配無線充電盒或普通充電盒的 AirPods 在下訂單後兩天便可取得。

(圖：Apple 台灣官網)

作為蘋果最新藍牙耳機，AirPods Pro 主打「主動式降噪」與「通透」模式隨時切換，主動降噪可以阻隔環境噪音，並根據用戶耳朵結構和耳機貼合度進行調節，近而減少環境噪音，通透模式則允許外在聲音進入，通過結合先進軟體的雙麥克風配合，來取消矽膠耳機的隔音效果。

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，上市不久即面臨全球大缺貨的 AirPods Pro 再度面臨供貨吃緊，因 Airpods 三大代工廠立訊精密 (Luxshare Precision)、歌爾聲學 (GoerTek) 以及英業達 (Inventec) 多半將農曆新年過後的開工日延期。

在 AirPods Pro 推出不久後，即傳出蘋果將推出較低規格的平價無線耳機 AirPods Pro Lite，原先預計將在短期內量產，並在今年中正式發表，但受到疫情影響，目前也還沒有辦法確定實際上市日期。