小心！美股還沒見底 分析師：三大支柱還差一個

美股上沖下洗走勢動盪，道瓊指數週二 (24 日) 飆漲 2000 點再創 1933 年以來單日漲幅紀錄，分析師說，等待底部出現的投資人不妨把武漢肺炎引爆的這波拋售潮視為三腳凳，目前美國財政貨幣刺激雙管齊下，但在最重要的第三根支柱——確診病例和致死率觸頂並進入高原期——出現之前，美股都不到浮現底部的階段。

CNBC 報導，目前三腳凳中的第一根支柱就是貨幣刺激，過去兩週來美國聯準會 (Fed) 以降到近零利率、無限量化寬鬆 (QE)、挹注商業票劇等方式維持市場運作，並把資金挹注給有需要的企業和消費者。

第二根支柱是財政刺激，這方面目前已有眉目：美國國會表示非常接近推出 2 兆美元財政刺激，帶動美股週二飆漲。

第三根支柱、也是最重要的因素，便是疫情獲得控制。唯有等到確診病例數和致死率至少維持在某個平穩水準，讓人有情況可以恢復到某種程度的安心感，美股才可能停止大漲大跌。

Creative Planning 投資長 Peter Mallouk 說，投資人終究會等到疫情消息和金融行情脫鉤的一天，問題在於這個過程極其痛苦，無論從醫療還是恐懼的角度來看都是如此。

美股走勢波動劇烈的程度，已經到了短短一個月就能抹去好幾年累積的長幅。投資人擔心疫情可能長期癱瘓經濟活動，手邊資產先賣再說，導致市場出現供過於求的局面。

或許還需要第四根支柱

BNY Asset Management 首席經濟學家 Vincent Reinhart 則加上了第四根支柱：投資人開始願意消化一連串殘酷的經濟數據，而這些數據有可能是 1930 年代經濟大蕭條以來最糟。

道瓊訪調的經濟學家預測，本週四 (26 日) 登場的美國上週初領失業救濟金人數，可能飆升到 150 萬人，甚至有專家喊出兩倍於此的數字。

美國聖路易聯準銀行總裁 James Bullard 日前警告，短期失業率可能竄升到 30%，代表比大蕭條時期還更糟。也有投資機構預測，美國封鎖政策下經濟活動驟然停止，可能導致 GDP 萎縮至少 20%。

疫情何時止穩可參考歐洲

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 說，從醫療的角度來看，他正密切關注歐洲疫情發展，因為美國疫情往往比歐洲落後兩個半星期。

歐洲尤其是義大利受到武漢肺炎的衝擊尤其嚴重，許多國家實施封鎖隔離政策，商業活動幾乎停擺，不過有證據顯示，目前病例數開始趨於穩定。「不一定是義大利，只要是歐洲任何一個國家恢復元氣，都有助於我們恢復穩定。」