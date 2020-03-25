英特爾宣布暫停實施庫藏股 警告疫情帶來不確定性

晶片製造商英特爾 (INTC-US) 週二 (24 日) 表示，已經暫停買回庫藏股計畫，以保留其資源用於其他需求。同時他們也警告，武漢肺炎 (COVID-19) 流行，可能對業務產生重大影響。

在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中，英特爾表示，迄今為止公司仍在保護員工健康和安全的同時讓工廠運轉，並擁有強大的資產負債表。但有鑑於疫情的持續時間和嚴重性尚不確定，因此以謹慎的態度，暫停買回庫藏股。

英特爾指出，暫停實施庫藏股不會影響對股東的股息支付。

英特爾在 2019 年 10 月表示，將在未來 15 至 18 個月，買回價值 200 億美元的股票，並且在去年第 4 季及今年第 1 季，共買回約 76 億美元的股票。

AT&T 與波音等公司，上週也宣布了暫停庫藏股的計畫，擔心疫情發展影響業務，必須保留手上資源。

英特爾坦承，由於全球對控制疫情所做限制，影響了員工及客戶、供應商，他們在美國、愛爾蘭、以色列、中國；馬來西亞和越南，擁有重要的製造業務，這些國家都受到了疫情的影響，並已採取措施加以遏制。

英特爾表示，疫情大大增加了經濟和需求的不確定性，疫情持續擴散可能會導致經濟放緩，並有可能導致全球衰退。為因對疫情，公司已修改了一些業務慣例，以減輕風險。

另一方面，英特爾也試圖緩解對潛在晶片短缺的擔憂，尤其是那些用於伺服器和網路設備的晶片。

英特爾執行長 Bob Swan 表示，世界各地的英特爾工廠繼續在相對正常的基礎下運營，在醫療、教育、政府和娛樂等各個領域，遠端工作和數位訪問服務都有了歷史性的發展，英特爾正在為這些不斷發展的需求提供工具和服務。

英特爾股價週二隨美股大漲 5.7%，報 52.40 美元。