微軟CEO：供應鏈重回正軌 憂歐美市場需求仍疲弱

微軟 (MSFT-US) 首席執行長納德拉 (Satya Nadella) 週二 (26 日) 表示，隨著武漢肺炎 (COVID-19) 於中國的疫情逐漸緩和，目前公司的硬體供應鏈已經重新上線，但主要問題是歐洲與美國地區的需求水平已不如疫情爆發前強勁。

被問及微軟是否能在年底前順利發佈原先被認為可能受疫情延誤的產品時，納德拉表示，公司可按原計劃推出新品，包括新款 Surface 筆電與最新款 Xbox 系列產品。

現任的微軟執行長納德拉 1992 年進入微軟，於 2014 年從 Steve Ballmer 手中接掌公司，是微軟第三任執行長。

納德拉上任以來，逐漸將公司核心業務重新定位成雲端服務和基礎架構供應商，一改過去專注開發以 Windows 和 Office 等 PC 相關業務。

不過微軟也在這波武漢肺炎 (COVID-19) 疫情中受到波及，微軟上個月釋出警訊，聲稱因為疫情衝擊供應鏈，公司恐怕無法達到本季的營收預測區間。

納德拉週二 (26 日) 強調，微軟維持多元化業務，且資產負債表良好，財務健全，比起上一次金融危機，現在體質更強健。

此外，他對於目前美國國會研議中的 2 兆美元財政刺激表示支持，納德拉認為，政府援助員工和受衝擊的企業是正確的，畢竟美國經濟仍需要承擔人們居家隔離或檢疫的成本。

微軟是最早要求員工居家遠端上班的企業之一，甚至比起疫情嚴峻的華盛頓州等其他州都要早宣布，納德拉表示，疫情爆發期間他一直在與女兒同住的家中辦公。

疫情消息方面，美國確診病例持續快速攀升，週一 (23 日) 單日新增確診病例破萬，報 10141 例，累計確診病例則增至 43214 例，使美國淪為全球疫情第三嚴重的國家，僅次於中國及義大利。