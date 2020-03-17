微軟Windows全球活躍裝置破10億台 將攜手雙A再推新品

微軟 (MSFT-US) 今 (17) 日宣布，全球 Windows 10 每月活躍裝置突破 10 億台，超過 200 個國家、逾 10 億人使用 Windows 10 作業系統，今年將陸續與品牌廠宏碁 (2353-TW)、華碩(2357-TW) 再推新產品，並將安全更新時程縮短，提升市占、用戶體驗。

微軟表示，Windows 10 從 2015 年正式發布以來，持續推出更新版本擴充功能，提升用戶體驗，隨著今年初 Window7 停止更新後，將進一步提升 Windows 10 功能及安全更新維護，相關時程也從過去每 3 年更新一次、縮短至每年數次。

微軟進一步表示，Windows 10 作業系統是目前全球唯一可運行在 1000 多家不同製造商，超過 80000 款不同機種規格筆電與 2 合 1 筆電上，今年將進一步與 OEM 合作夥伴推出新品搶市。

以台灣市場為例，微軟指出，除推出自有品牌 Surface 系列產品外，今年將分別與宏碁 Concept D 創作者系列、華碩 ExpertBook B9 商務筆電、戴爾 XPS 13 筆電、惠普 Elite Dragonfly、Lenovo Yoga Slim 7 等合作，推出搭載 Windows 10 作業系統的裝置。